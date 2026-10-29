Cú đâm dữ dội khiến nhiều hành khách văng khỏi tàu cao tốc Tây Ban Nha

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại vùng Urda, tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10 khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Những hành khách sống sót mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi cú đâm mạnh khiến người và hành lý bị hất tung, một số người văng khỏi tàu.

Antonio Jiménez Barca, phóng viên báo El País có mặt trên đoàn tàu cao tốc AVE của Renfe, cho biết tai nạn xảy ra khi ông đang ở toa số 4 để tìm đồ ăn.

Ông bất ngờ cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, khiến cơ thể bị hất về phía cuối toa.

Theo lời kể của Barca, đầu tàu AVE đâm vào đuôi đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray.

Cú va chạm khiến nhiều toa tàu trật bánh, rơi xuống sườn dốc và văng ra cánh đồng bên cạnh.

Một số hành khách bị hất khỏi toa, trong khi tiếng la hét của những người bị thương vang lên khắp hiện trường.

Barca bị đập đầu vào thành tàu, cơ thể đầy máu và có người khác đè lên mình. Xung quanh ông, nhiều hành khách bị thương ở đầu và tay.

Trước khi lực lượng cứu hộ đến, một số người đã cố gắng tìm đường thoát ra ngoài qua những khe hở, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân mắc kẹt.

Ana María, hành khách 60 tuổi ngồi ở toa số 6 cùng chồng, kể rằng đoàn tàu AVE từng dừng lại vì sự cố đường ray trước khi tiếp tục hành trình.

Chỉ vài phút sau, va chạm xảy ra. Bà bị hất vào đống vali, trong khi chồng bị chấn thương nặng ở đầu.

Juan Casares, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nhà ở Tây Ban Nha, cũng có mặt trên tàu. Ông kể đoàn tàu phanh gấp trước khi liên tiếp xuất hiện những cú va đập.

Hai hành khách đã giúp ông phá cửa kính để thoát ra ngoài. Điều khiến mọi người lo sợ nhất là khả năng một đoàn tàu khác tiếp tục lao tới.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng triển khai công tác sơ cứu, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Một nhân viên y tế tại Bệnh viện Toledo cho biết nhiều bệnh nhân được tiếp nhận với các vết trầy xước và chấn thương ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Carlos Bertomeu, Chủ tịch công ty Iryo, cam kết hợp tác đầy đủ với nhà chức trách trong quá trình điều tra nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu ngăn thảm kịch tương tự tái diễn.