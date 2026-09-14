Cú đá của Lý Tiểu Long khiến cao thủ Tuyệt đỉnh Kung Fu phải thán phục

Lý Tiểu Long từ lâu không chỉ là biểu tượng của điện ảnh võ thuật Hong Kong mà còn là cái tên khiến nhiều cao thủ cùng thời dành sự tôn trọng đặc biệt. Trong số đó có Lương Tiểu Long, ngôi sao võ thuật sau này nổi tiếng toàn châu Á với vai Trần Chân và đặc biệt là Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì.

Điều đáng chú ý là Lương Tiểu Long không phải diễn viên chỉ biết võ trên màn ảnh. Ông từng luyện nhiều môn, nổi bật với Bắc phái cước pháp, Vịnh Xuân, karate và các kỹ thuật đối kháng. Chính vì có nền tảng thực chiến, lời nhận xét của ông về khả năng dùng chân của Lý Tiểu Long càng được người hâm mộ võ thuật quan tâm.

Lương Tiểu Long từng thừa nhận có những kỹ thuật dùng chân của Lý Tiểu Long mà ông tập nhiều lần vẫn không thể thực hiện được.

Trong một lần nhắc lại thần tượng của mình, Lương Tiểu Long thừa nhận chân pháp của Lý Tiểu Long đạt trình độ mà bản thân ông không thể chạm tới. Theo lời kể được nhiều trang tin Hoa ngữ dẫn lại, có động tác Lý Tiểu Long bật người khỏi mặt đất, tung một cú đá rồi lập tức xoay thân để tiếp tục tấn công ở hướng khác khi cơ thể vẫn chưa tiếp đất. Lương Tiểu Long cho biết ông từng thử tập nhiều lần nhưng vẫn không làm được.

Câu chuyện này cũng gắn với giai đoạn Lý Tiểu Long trở lại Hong Kong đầu thập niên 1970 và tham gia Đường Sơn Đại Huynh. Khi đó, phim võ thuật địa phương vẫn chịu ảnh hưởng khá mạnh từ cách dàn dựng theo bài bản, trong đó các diễn viên thường trao đổi hàng chục động tác trước khi một bên bị đánh ngã.

Lý Tiểu Long lại theo đuổi tư duy gần như ngược lại. Những gì ông đưa lên màn ảnh ưu tiên tốc độ, hiệu quả và cảm giác va chạm. Thay vì kéo dài một màn giao đấu bằng nhiều thế võ, nhân vật có thể kết thúc đối thủ chỉ sau vài đòn quyết đoán.

Đường Sơn Đại Huynh cho thấy rõ tư duy hành động của Lý Tiểu Long, giảm động tác thừa, ưu tiên tốc độ và hiệu quả.

Một số giai thoại hậu trường về Đường Sơn Đại Huynh kể rằng Lý Tiểu Long từng bất đồng với đạo diễn Ngô Gia Tường trong cách thiết kế cảnh đánh nhau. Khi đối đầu ba võ sinh, ông muốn giải quyết từng người bằng những cú đá nhanh thay vì thực hiện một chuỗi động tác dài. Từ đó xuất hiện câu chuyện về việc hàng chục thế võ được rút xuống còn vài đòn chân.

Những chi tiết như con số chính xác 50 chiêu hay cách gọi Lý Tiểu Long là người chỉ biết ba cú đá chủ yếu được lưu truyền qua các bài viết và hồi ức về hậu trường nhiều năm sau, vì vậy khó xem như một hồ sơ sản xuất được xác nhận đầy đủ. Tuy nhiên, điều có thể thấy rõ qua những bộ phim sau đó là Lý Tiểu Long thực sự thay đổi cách khán giả cảm nhận về võ thuật trên màn bạc.

Trong Đường Sơn Đại Huynh, rồi Tinh Võ Môn, Mãnh Long Quá Giang và những thước phim còn lại của Tử vong du hí, các màn giao đấu của ông thường mang nhịp độ rất khác phim võ hiệp Hong Kong trước đó. Đòn đánh được tối giản hơn, tốc độ được đẩy cao và phản ứng cơ thể của đối thủ trở thành một phần quan trọng tạo cảm giác uy lực.

Lương Tiểu Long là một trong những người đặc biệt hiểu giá trị của sự khác biệt ấy. Khi còn trẻ, ông cũng nổi tiếng nhờ những đòn chân mạnh và khả năng chiến đấu. Nhiều năm sau, khi nói về Lý Tiểu Long, nam diễn viên vẫn thẳng thắn cho rằng bản thân chưa đạt được cảnh giới chân pháp của đàn anh.

Lương Tiểu Long cũng để lại dấu ấn lớn với Trần Chân và đặc biệt là Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kung Fu.

Dù bản thân là một cao thủ võ thuật, Lương Tiểu Long vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho kỹ thuật và sức ảnh hưởng của Lý Tiểu Long.

Sự nghiệp của Lương Tiểu Long sau đó cũng trở thành một chương đáng nhớ của phim võ thuật Hoa ngữ. Ông gây tiếng vang với vai Trần Chân trong Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân, trước khi có màn trở lại đặc biệt vào năm 2004 trong Tuyệt đỉnh Kung Fu. Hỏa Vân Tà Thần với vẻ ngoài bình thường nhưng võ công đáng sợ đã trở thành một trong những phản diện kinh điển nhất trong thế giới điện ảnh Châu Tinh Trì.

Lương Tiểu Long qua đời đầu năm 2026 ở tuổi 77. Nhìn lại những chia sẻ của ông về Lý Tiểu Long, điều đọng lại không phải câu chuyện ai mạnh hơn ai mà là sự công nhận giữa hai người từng thực sự dành phần lớn cuộc đời cho võ thuật.

Hơn nửa thế kỷ sau, những cú đá của Lý Tiểu Long vẫn được nhắc đến như một phần biểu tượng của điện ảnh võ thuật thế giới.

Lý Tiểu Long qua đời khi mới 32 tuổi nhưng những cú đá trên màn ảnh của ông vẫn được nhắc lại sau hơn nửa thế kỷ. Và khi ngay cả một cao thủ từng hóa thân thành Hỏa Vân Tà Thần cũng thừa nhận có những động tác mình không thể tái hiện, sức ảnh hưởng của huyền thoại họ Lý càng trở nên đặc biệt trong lịch sử phim võ thuật.