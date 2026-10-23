Cú 'bẻ lái' của chàng trai Việt tốt nghiệp xuất sắc ở Trung Quốc

Lựa chọn về quê của Được sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ở nước ngoài khiến nhiều người bất ngờ.

7h, Ngô Bá Được (sinh năm 2001, quê Quảng Ninh) di chuyển 5 km từ nhà đến khu công nghiệp, bắt đầu công việc của nhân viên thu mua tại một doanh nghiệp Trung Quốc. Đầu việc của anh là xử lý các đơn hàng, xác nhận báo giá và trao đổi với nhà cung cấp.

Trong ngày, Được tìm hiểu về thuế, xuất nhập khẩu, tiến độ giao hàng, quản lý dự án và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

"Nhiều người nghĩ thu mua chỉ đơn giản là tìm nhà cung cấp, hỏi giá, đặt hàng và thanh toán. Nhưng khi trực tiếp đảm nhận công việc, tôi nhận ra mỗi đơn hàng có thể kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt với những đơn giá trị lớn", chàng trai 25 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) với tấm bằng xuất sắc, Được khiến nhiều người ngạc nhiên khi chọn trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp theo hướng khác với chuyên ngành đã học.

Cú "bẻ lái" bất ngờ

Bá Được từng theo học ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Hạ Long. Trước đó, anh chỉ biết đến ngôn ngữ này qua những bộ phim như Tây du ký, Thủy hử, nên thời gian đầu không theo kịp các bạn.

Bước ngoặt đến khi Được nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về học bổng du học Trung Quốc. Mong muốn được học tập trong môi trường sử dụng tiếng Trung hàng ngày, anh tìm hiểu quy trình ứng tuyển.

Với sự giúp đỡ của giáo viên, Được thi chứng chỉ HSK, đủ điều kiện ứng tuyển học bổng toàn phần ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Đây là ngành đào tạo về giảng dạy tiếng Trung cho người nước ngoài.

Trong thời gian học tập tại Bắc Kinh, Được duy trì sự nghiêm túc và tính kỷ luật. Anh dành khoảng 8-10 tiếng/ngày cho việc học, những ngày gần thi có thể lên đến 12-14 tiếng. Kết thúc khóa học vào năm 2024, chàng trai Quảng Ninh đạt GPA 4.0, nằm trong top 5 sinh viên xuất sắc toàn khóa và có luận văn tốt nghiệp thuộc top 4 xuất sắc.

"Nếu vài năm trước có người nói với tôi rằng sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trở về quê và vào làm trong khu công nghiệp, có lẽ tôi cũng không hình dung được", Được chia sẻ.

Những năm tháng trên giảng đường đại học, Được luôn cố gắng học tập chăm chỉ.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Được không ở lại Trung Quốc tìm cơ hội việc làm sau khi ra trường. Anh trở về Việt Nam, trải qua một số công việc, từ sale dịch vụ pháp lý, phiên dịch tiếng Trung đến trợ lý giám đốc.

Cuối cùng, Được trở thành nhân viên thu mua tại một công ty Trung Quốc trong khu công nghiệp gần nhà. Mỗi ngày, anh tiếp nhận và xử lý nhu cầu mua hàng, trao đổi thông tin với các bên liên quan, phối hợp với những bộ phận khác và theo dõi tiến độ công việc. Tùy từng yêu cầu, nhân viên thu mua còn phải quan tâm đến giá cả, chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng và các điều kiện liên quan.

Theo Được, công việc của anh chỉ biết tiếng Trung là chưa đủ. Người làm thu mua còn cần hiểu nội dung đang trao đổi liên quan đến vấn đề gì, ảnh hưởng đến những ai và cần xử lý ra sao... Trong quá trình thích nghi, chàng trai học cách ghi chép, chủ động hỏi khi chưa hiểu, theo dõi công việc đến cùng và rút kinh nghiệm từ những tình huống đã xảy ra.

"Tôi muốn trực tiếp trải nghiệm môi trường doanh nghiệp để hiểu sâu hơn cách tiếng Trung được sử dụng trong công việc thực tế", Được chia sẻ.

Tốt nghiệp xuất sắc không có nghĩa là đủ giỏi

Việc Bá Được lựa chọn công việc thu mua thay vì giảng dạy tiếng Trung khiến không ít người tiếc nuối. Tuy nhiên, với chàng trai Quảng Ninh, thành tích học tập là kết quả đáng trân trọng của quá trình rèn luyện, đồng thời là nền tảng để tiếp tục phát triển, không phải sự bảo đảm rằng bản thân đã đủ giỏi.

"Nếu chỉ dựa vào thành tích trong quá khứ mà không cập nhật kiến thức và phát triển kỹ năng, tôi sẽ rất khó tiến xa", anh chia sẻ.

Được nhìn nhận vị trí nhân viên thu mua hiện tại như cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hiểu sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp, cách quản lý thông tin và quá trình làm việc với các đối tác. Đây cũng là những kiến thức khó có thể hiểu đầy đủ nếu chỉ học trên lớp.

Được hài lòng với công việc hiện tại bởi đây là môi trường cho phép anh liên tục học hỏi.

Nguyễn Nhung, đồng nghiệp cùng bộ phận thu mua với Được tại khu công nghiệp, đánh giá chàng trai sinh năm 2001 là người thông minh, nhạy bén và có khả năng tiếp thu công việc nhanh. Theo chị, Được được cấp trên đánh giá cao và có tiềm năng phát triển tốt. Ngoài công việc, Nhung nhận xét đồng nghiệp khá hoạt bát, hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ mọi người.

Theo Nhung, việc Được lựa chọn trở về Việt Nam làm việc gần nhà là quyết định cá nhân cần được tôn trọng, bởi anh từng từ chối một số lời mời ở lại Trung Quốc làm việc để trở về Việt Nam.

"Lựa chọn trở về quê làm việc không đồng nghĩa với việc lãng phí công sức học tập", Nhung nhận định. Chị nói thêm rằng khu vực Được làm việc đang có nhiều cơ hội phát triển. Điều quan trọng không hẳn là một người bắt đầu sự nghiệp ở đâu, mà là khả năng không ngừng tiến bộ, hoàn thành tốt công việc và tạo ra giá trị.

Hồng Hà (sinh năm 2001, quê Hải Phòng), bạn học của Được tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, ấn tượng với Được bởi sự chăm chỉ, hoạt bát và năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp. Theo Hà, Được duy trì thành tích học tập thuộc nhóm dẫn đầu và được nhiều bạn bè trong, ngoài nước quý mến.

Hà thừa nhận có chút tiếc nuối khi một người tốt nghiệp xuất sắc ngành đào tạo giáo viên tiếng Trung như Được không lựa chọn đi theo con đường giảng dạy ngay sau khi ra trường.

"Được từng chia sẻ với tôi mong muốn được va chạm với môi trường thực tế, học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm làm bước đệm cho tương lai. Tôi cũng rất ủng hộ khi bạn tìm được mục tiêu của mình", Hà nói.

Còn với Bá Được, những năm tháng học tập tại Trung Quốc không khép lại khi anh rời giảng đường, mà tiếp tục được vận dụng theo một cách khác trong công việc hiện tại.

"Những gì tôi làm hiện tại không đúng với hình dung ban đầu, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch. Khi làm việc thu mua nghiêm túc, tôi nhận ra những năm tháng học tập tại Trung Quốc không hề lãng phí", Được bày tỏ.

An Chi