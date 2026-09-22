Cú bắt tay hợp tác hiếm hoi giữa Ukraine và Hungary trong bối cảnh xung đột

Cuối tuần qua, tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine và công ty MOL Downstream của Hungary đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng các cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine.

Các cơ sở lưu trữ dự kiến nhằm tạo ra nguồn dự trữ bổ sung cho thị trường Ukraine nằm ngoài tầm ảnh hưởng của các cuộc tấn công trong bối cảnh Nga tiếp tục giáng đòn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Quyền Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Sergiy Fedorenko, cho biết dự án này sẽ giúp đa dạng hóa các tuyến đường cung ứng nhiên liệu và cung cấp năng lực lưu trữ cho Ukraine tại những khu vực không bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của Nga.

"Trong bối cảnh Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Ukraine, việc đa dạng hóa các tuyến đường cung ứng và xây dựng thêm kho dự trữ bên ngoài khu vực bị tấn công là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định của thị trường", ông Fedorenko cho biết vào ngày 20/9.

Người đứng đầu Naftogaz nhận định điều này có thể giúp nguồn cung nhiên liệu trở nên ổn định và đáng tin cậy hơn cho người tiêu dùng Ukraine, đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới.

"Về lâu dài, việc triển khai dự án chung này không chỉ giúp tăng cường độ tin cậy trong nguồn cung nhiên liệu cho người tiêu dùng Ukraine mà còn góp phần vào sự phát triển cùng có lợi của cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên biên giới giữa Ukraine và Hungary", ông Fedorenko cho hay.

Theo ông, thỏa thuận giữa Naftogaz và bộ phận hạ nguồn của tập đoàn MOL được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Carpathian, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của cơ chế hợp tác khu vực "Carpathian Eight" (Nhóm 8 nước vùng Carpathian) diễn ra cuối tuần qua ở miền Tây Ukraine.

Công ty dầu khí Naftogaz của Ukraine và MOL có kế hoạch xây dựng các cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại Hungary. Ảnh: RBC Ukraine

Dự án kho chứa nhiên liệu xuyên biên giới nói trên là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia trước mùa sưởi ấm thu-đông đang cận kề.

Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Ukraine, bao gồm các cơ sở khai thác dầu khí, trạm tiếp nhiên liệu và các địa điểm thiết yếu khác phục vụ việc cung ứng nhiên liệu trên toàn quốc. Tần suất các cuộc tấn công này thường gia tăng vào giai đoạn trước và trong những tháng mùa đông, gây ra gián đoạn nghiêm trọng.

Naftogaz cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy 37 trạm tiếp nhiên liệu của công ty trong 7 tháng đầu năm 2026. Công ty nhấn mạnh rằng việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các dịch vụ khẩn cấp, đội ngũ y tế, hệ thống giao thông công cộng và các cộng đồng dân cư ở gần tiền tuyến.

Đối phương cũng tấn công các cơ sở khai thác dầu khí của Ukraine. Vào tháng 8, Naftogaz thông báo một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã gây hư hại cho 7 cơ sở khai thác của Ukrnafta và buộc một số cơ sở phải ngừng hoạt động, qua đó làm sụt giảm sản lượng dầu khí.

Thỏa thuận giữa Naftogaz và MOL Downstream được công bố trong bối cảnh Kiev và Budapest bắt đầu khôi phục quan hệ sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Peter Magyar, người nhậm chức từ tháng 5, chính phủ mới của Hungary đã chuyển hướng sang hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine, mặc dù hai bên vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn.

Vào tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả mối quan hệ song phương đang bước sang một "trang mới" sau khi Kiev và Budapest đạt được thỏa thuận giải quyết những tranh chấp kéo dài liên quan đến quyền lợi của cộng đồng thiểu số gốc Hungary tại Ukraine.

Kể từ đó, hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ. Đến tháng 9, mối quan hệ đã có những dấu hiệu cải thiện bước đầu, bao gồm tiến triển trong vấn đề quyền của cộng đồng thiểu số và công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới lãnh đạo Hungary.

Hợp tác năng lượng cũng là một nội dung trong các cuộc đối thoại được nối lại này. Tuy nhiên, sự cải thiện trong quan hệ không đồng nghĩa với việc mọi bất đồng đã được xóa bỏ.

Hungary vẫn tiếp tục cản trở tiến trình gia nhập EU của Ukraine ở một số khía cạnh, với lý do lo ngại về quyền lợi của cộng đồng thiểu số gốc Hungary tại nước láng giềng.

Do đó, các cơ sở lưu trữ nhiên liệu theo kế hoạch được xem là lĩnh vực hợp tác thiết thực và hiếm hoi giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công quân sự khiến việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu an toàn trở nên ngày càng quan trọng đối với Ukraine.

Minh Đức (Theo Euromaidan Press, Kyiv Post)