Cú bắt tay của hai ông lớn truyện tranh

Ảnh: Marvel Comics.

Ứng dụng mới này sẽ quy tụ kho tàng tác phẩm đồ sộ từ Marvel, Star Wars và 20th Century Studios. Được xây dựng và vận hành trực tiếp bởi Webtoon, ứng dụng này sẽ chính thức thay thế nền tảng đọc truyện số hiện tại của nhà xuất bản là Marvel Unlimited.

Tạp chí Publishers Weekly dẫn thông báo của Marvel, cho biết trong tương lai, nền tảng này sẽ tiếp tục mở rộng để tích hợp các thương hiệu nổi tiếng khác thuộc tập đoàn Walt Disney, bao gồm cả Pixar và Disney Animation. Dự án này là thành quả của thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết giữa Disney và Webtoon vào tháng 9 năm ngoái.

Hình ảnh quảng bá ứng dụng Marvel Comics.

Ứng dụng Marvel Comics sẽ cung cấp hơn 35.000 đầu truyện tranh kỹ thuật số, bao gồm cả các tác phẩm lưu trữ kinh điển lẫn những series đang phát hành. Đặc biệt, nền tảng sẽ hỗ trợ cả hai định dạng đọc: Lật trang truyền thống và cuộn dọc (vertical-scroll) hiện đại.

Ứng dụng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 16/11 tới. Tuy nhiên, những khách tham dự sự kiện New York Comic Con diễn ra vào cuối tuần này sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm phiên bản beta tại gian hàng của Marvel.

Về mức phí, ứng dụng cung cấp hai gói thuê bao với lựa chọn thanh toán theo tháng hoặc theo năm: Gói cơ bản (Base): Có giá 9,99 USD/tháng hoặc 69,99 USD/năm, cho phép truy cập toàn bộ thư viện Marvel Comics và đọc các ấn bản mới sau 3 tháng kể từ ngày phát hành. Gói cao cấp (Ultimate): Có giá 12,49 USD/tháng hoặc 99,99 USD/năm, cho phép đọc các ấn bản mới chỉ sau 1 tháng phát hành.

Sự kiện ra mắt ứng dụng diễn ra trong bối cảnh Marvel có nhiều lãnh đạo mới, khi cuộc đua tranh giành thị phần trên thị trường truyện tranh kỹ thuật số đang ngày càng trở nên khốc liệt. Tuần này cũng đánh dấu sự ra mắt của chợ truyện tranh kỹ thuật số Sweet Shop, đồng thời Kakao - đối thủ lớn của Webtoon - vừa tuyên bố dừng hoạt động nền tảng Tapas của mình.

David Abdo, Tổng Giám đốc Marvel Comics (người mới nhậm chức vào tháng 5 vừa qua), chia sẻ trong thông cáo báo chí: "Chúng tôi biết rằng lượng độc giả có nhu cầu trải nghiệm truyện tranh kỹ thuật số là vô cùng lớn, và khó có kho tàng nào phong phú hơn Marvel Comics. Chúng tôi rất hào hứng khi được hợp tác với Webtoon - những người dẫn đầu ngành trong lĩnh vực này - để kiến tạo một ứng dụng mới, không ngừng phát triển và thích ứng với cách mà độc giả khám phá cũng như trải nghiệm truyện tranh".

Webtoon, thuộc tập đoàn công nghệ Naver của Hàn Quốc, đang là cái tên thống trị thị trường xuất bản truyện tranh trực tuyến toàn cầu. Khởi nguồn từ định dạng "webtoon" (truyện tranh cuộn dọc tối ưu hóa cho màn hình điện thoại) xuất hiện tại Hàn Quốc vào đầu những năm 2000, Naver tiên phong phát triển mạnh mẽ ứng dụng Naver Webtoon.

Hiện nay, Webtoon sở hữu hàng trăm triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAUs) trên toàn cầu, với thị trường lớn trải dài từ châu Á sang Bắc Mỹ và châu Âu. Nền tảng này bao gồm hai mảng chính: Webtoon Originals (các tác phẩm ký hợp đồng độc quyền với họa sĩ chuyên nghiệp) và Canvas (không gian mở cho phép các tác giả nghiệp dư tự xuất bản và tìm kiếm lượng fan riêng).

Webtoon cũng là kho IP khổng lồ cho điện ảnh: Rất nhiều bộ phim truyền hình (K-drama) và hoạt hình nổi tiếng toàn cầu được chuyển thể trực tiếp từ các bộ truyện độc quyền trên Webtoon, như Solo Leveling, True Beauty, Sweet Home...