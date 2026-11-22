Đoạn video ghi lại hành trình đặc biệt của một gia đình ở huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang khiến nhiều người xúc động bởi tình cảm dành cho người thân.

Trang QQ đưa tin, cụ bà 84 tuổi mắc chứng chóng mặt do sỏi tai nghiêm trọng, khiến bà không thể di chuyển bằng ô tô. Có những lúc, chỉ cần nhìn thấy xe chạy trên đường, bà cũng cảm thấy chóng mặt.

Ngày bà xuất viện, gia đình không còn cách nào khác ngoài việc tự chế chiếc cáng, khiêng bà đi bộ về nhà. Các con trai và cháu thay nhau gánh cáng, tiếp sức liên tục suốt quãng đường 13km. Hơn 3 giờ sau, cả gia đình mới đưa được bà về nhà an toàn.

Chị Hồ Tồn Trân, con dâu cụ bà, cho biết gia đình đã quen với việc đưa bà đi bệnh viện bằng cách này suốt 30 năm qua. Bà được phát hiện mắc chứng sỏi tai từ trước đó, trong khi nhà ở thôn Điền Phòng Trại, xã Quốc Khánh, cách trung tâm huyện 13km.

Mỗi lần bà đau ốm, việc đến bệnh viện lại trở thành một hành trình đầy khó khăn. Gia đình từng thử nhiều cách, từ cõng bà trên lưng đến sử dụng các loại cáng khác nhau, chỉ mong bà được thoải mái hơn khi di chuyển.

“Trong 30 năm qua, chắc bà đã đi bệnh viện hơn chục lần. Lần nào gia đình cũng khiêng bà đi rồi lại khiêng bà về”, chị Hồ kể.

Các con cháu thay phiên khiêng cụ bà về nhà, vượt qua nhiều đoạn đường khó khăn. Ảnh: QQ

Đợt này, sau thời gian điều trị tại bệnh viện huyện, sức khỏe cụ bà có chuyển biến tốt. Gia đình lại dùng cáng đón bà về nhà. Trên đường đi, bà rất yếu nên mọi người chỉ mong nhanh chóng đưa bà về, gần như không dừng nghỉ.

Có những đoạn đường núi có thể đi tắt, dù khiêng cáng khó khăn hơn, các thành viên vẫn kiên trì. Một số người bị trầy xước ở vai nhưng không ai bỏ cuộc.

Sau khi về nhà, cụ bà ăn được, ngủ được và sức khỏe khá ổn định. Do không thể nhai thức ăn và không ăn được đồ lạnh, khi bà muốn ăn táo, gia đình còn cẩn thận nấu chín rồi mới mang đến.

Chị Hồ cho biết, những năm trước, đường sá chưa thuận tiện như hiện nay. Mỗi lần đưa bà đi bệnh viện, gia đình có khi phải đi bộ 5-6 giờ đồng hồ một chiều.

“Chỉ cần bà khỏe mạnh, dù khó khăn đến đâu, cả gia đình chúng tôi vẫn kiên trì”, chị chia sẻ.

Điều khiến chị tự hào không chỉ là tình cảm của các thành viên trong gia đình, mà còn là sự gắn bó của cả ngôi làng. Người dân nơi đây dù không có quan hệ huyết thống vẫn coi nhau như người thân. Nhà nào có người già đau ốm hay gặp khó khăn, bà con đều đến thăm hỏi, giúp đỡ.

“Chúng tôi là con cháu, chỉ muốn làm tròn bổn phận phụng dưỡng người già. Chỉ cần bà khỏe mạnh là được”, chị Hồ nói.

Không cần lời lẽ cầu kỳ, hành trình di chuyển hơn 13km của gia đình đã khiến nhiều người cảm nhận sâu sắc rằng, đôi khi tình yêu thương được thể hiện bằng những việc bình dị nhất: cùng nhau đi một quãng đường dài, chỉ để đưa người thân trở về nhà.