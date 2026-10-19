Cụ bà U90 muốn kết hôn với 'tổng tài bá đạo', cháu gái sững sờ khi biết danh tính thật

Theo SCMP, hân vật chính trong câu chuyện là Zhang Yulan, 84 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Gia đình phát hiện bà dành quá nhiều thời gian theo dõi một nhân vật được xây dựng bằng AI có tên Jianguo.

Jianguo thuộc kiểu nhân vật thường được gọi là “tổng tài bá đạo” trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Đây là hình mẫu nam giới có tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát nhưng lại thể hiện sự dịu dàng với người mình yêu, tạo cho đối phương cảm giác được che chở.

Những nhân vật nam kỹ thuật số do AI tạo ra như hình trên thường được phụ nữ lớn tuổi yêu thích. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Bị thu hút bởi hình tượng này, Zhang dành hơn 10 tiếng mỗi ngày xem video về Jianguo cùng những nhân vật ảo khác trên các nền tảng video ngắn. Theo thời gian, tình cảm của bà dành cho nhân vật ngày càng sâu đậm, đến mức bà tin rằng mình thực sự đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn và từng nghĩ đến việc kết hôn với người yêu ảo.

Tháng 2/2026, Zhang còn tự tay viết một bức thư gửi Jianguo sau điều mà bà cho là cuộc tranh cãi giữa hai người. Trong thư, bà bày tỏ sự lo lắng về tình cảm của đối phương, đồng thời tự hỏi liệu anh có còn yêu thương mình hay không.

Người bà 84 tuổi si mê nhân vật ảo này thậm chí còn viết thư tình cho anh ta. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Không chỉ dành nhiều thời gian và cảm xúc cho nhân vật ảo, Zhang còn chi tiền mua hàng từ cửa hàng trực tuyến liên quan đến Jianguo. Theo thông tin được các hãng truyền thông dẫn lại từ SCMP, bà đã chi hơn 7.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 triệu đồng, cho các sản phẩm tại đây. Một số món hàng có giá cao hơn đáng kể so với mức giá thông thường.

Đến tháng 3, bà tiếp tục chi thêm 1.200 nhân dân tệ, tương đương hơn 4,5 triệu đồng, để mua sách do nhân vật AI gợi ý. Những khoản chi này khiến gia đình lo lắng. Cháu gái của Zhang sau đó đã gửi khiếu nại về tài khoản liên quan đến nhân vật ảo.

Một cụ bà thong thả gõ tin nhắn trên điện thoại di động. Ảnh: Shutterstock.

Vụ việc làm dấy lên những quan ngại về sức ảnh hưởng của nội dung do AI tạo ra, đặc biệt với người cao tuổi có nhu cầu được quan tâm, chia sẻ và kết nối tình cảm. Câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự giải trí trên môi trường số và mối gắn bó cảm xúc mà người dùng có thể hình thành với những nhân vật không tồn tại ngoài đời thực.