Cụ bà U80 được tìm thấy tỉnh táo sau hơn 5 ngày đi lạc

Ngày 2/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Tứ, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy bà Hoàng Thị Chợ (78 tuổi, trú tại thôn Làng Phan) sau hơn 5 ngày đi lạc. Theo ông Tứ, bà Chợ tuổi cao, thường xuyên bị nhầm lẫn.

Các lực lượng xã Hùng Lợi tìm thấy bà Hoàng Thị Chợ sau hơn 5 ngày đi lạc. Ảnh: Xã Hùng Lợi

Bà Chợ đi lạc từ ngày 28/10. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ phối hợp với người dân thôn Làng Phan tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay (2/11), bà Chợ được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau chân, không thể tự đi lại. Theo thông tin từ địa phương, cụ đã hơn 5 ngày không ăn uống.

Bà Chợ được tìm thấy sau hơn 5 ngày đi lạc. Ảnh: Xã Hùng Lợi.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo xã Hùng Lợi có mặt thăm hỏi, đồng thời chỉ đạo lực lượng y tế sơ cứu, ổn định sức khỏe ban đầu cho bà.

Bà Chợ sau đó được đưa về Trạm Y tế xã để tiếp tục chăm sóc, điều trị vết thương.