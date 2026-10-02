Cụ bà sống thọ 117 tuổi, hé lộ món ăn quen thuộc được dùng 3 lần mỗi ngày

Phân tích dữ liệu sinh học của cụ bà Maria Branyas Morera, người từng được xác nhận là người cao tuổi nhất thế giới, các nhà khoa học phát hiện một món ăn quen thuộc xuất hiện thường xuyên trong chế độ dinh dưỡng của bà và có thể là một yếu tố đáng chú ý khi nghiên cứu về tuổi thọ.

Những người sống trên 100 tuổi từ lâu đã trở thành đối tượng được giới khoa học quan tâm. Đặc biệt, nhóm người đạt từ 110 tuổi trở lên được xem là những trường hợp đặc biệt, bởi họ có thể cung cấp thêm dữ liệu để tìm hiểu mối liên hệ giữa gene, lối sống, dinh dưỡng và quá trình lão hóa.

Một trong những trường hợp được nghiên cứu là cụ bà Maria Branyas Morera. Sinh năm 1907 tại San Francisco (Mỹ), bà chuyển đến Tây Ban Nha khi mới 8 tuổi và trải qua nhiều biến cố lớn của thế kỷ XX. Bà qua đời năm 2024, hưởng thọ 117 tuổi, sau khi từng được xác nhận là người cao tuổi nhất thế giới.

Cụ bà Maria Branyas Morera qua đời ở tuổi 117, từng được xác nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: MariaBranyas112/X

Trước khi qua đời, bà đồng ý để các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu cơ thể nhằm tìm hiểu những đặc điểm sinh học có thể liên quan đến tuổi thọ đặc biệt của mình.

Công trình được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Barcelona và Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch cầu Josep Carreras. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích các mẫu tế bào cùng dữ liệu gene của cụ bà.

Tiến sĩ Manel Esteller, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho rằng quá trình lão hóa thường đi kèm với nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, trường hợp của Maria Branyas Morera là một trường hợp đặc biệt, qua đó giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu sự khác biệt giữa những biến đổi tự nhiên do tuổi tác và các yếu tố liên quan đến bệnh tật.

Gene và lối sống cùng được chú ý

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố di truyền có thể đóng một vai trò nhất định trong tuổi thọ của cụ bà. Một số biến thể gene được phát hiện có liên quan đến quá trình chuyển hóa cholesterol và lipid, những đặc điểm từng được ghi nhận trong các nghiên cứu về người có tuổi thọ cao.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu không cho rằng gene có thể giải thích toàn bộ trường hợp này. Trong cuộc sống hằng ngày, bà Maria duy trì nhiều thói quen được xem là có lợi cho sức khỏe. Bà không hút thuốc, không sử dụng rượu, giữ cân nặng ổn định và duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực.

Chế độ ăn uống của cụ bà cũng thu hút sự chú ý. Một trong những thực phẩm bà sử dụng thường xuyên là sữa chua probiotic La Fageda, với tần suất khoảng 3 lần mỗi ngày.

Bên cạnh đó, vào buổi sáng, bà thường uống sinh tố được làm từ 8 loại ngũ cốc khác nhau. Những thực phẩm này góp phần cung cấp chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Nghiên cứu sinh Eloy Santos thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch cầu Josep Carreras nhận định chế độ ăn giàu chất xơ của cụ bà có thể tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột.

Chất xơ là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một chế độ ăn phù hợp có thể góp phần duy trì sự đa dạng và cân bằng của hệ vi sinh vật, vốn đang được giới khoa học quan tâm khi nghiên cứu mối liên hệ giữa đường ruột và sức khỏe tổng thể.

Sữa chua chỉ là một phần trong chế độ ăn

Sữa chua cung cấp nhiều dưỡng chất như protein, canxi và một số vitamin nhóm B. Với các sản phẩm có chứa lợi khuẩn, thực phẩm này còn có thể hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Một số nghiên cứu cho thấy lợi khuẩn có khả năng tác động đến hệ miễn dịch và các phản ứng viêm của cơ thể. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào từng chủng vi khuẩn, loại sản phẩm cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Ngoài protein và canxi, sữa chua còn cung cấp một số khoáng chất như kẽm, magie và selen. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý, trong đó có chức năng của hệ miễn dịch.

Sữa chua probiotic là thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn của cụ bà. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hồ sơ sinh học của cụ bà Maria cho thấy mức độ viêm trong cơ thể tương đối thấp. Phát hiện này được quan tâm bởi tình trạng viêm mạn tính thường có mối liên hệ với quá trình lão hóa và nhiều bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không kết luận rằng sữa chua probiotic là nguyên nhân giúp cụ bà sống tới 117 tuổi. Đây chỉ là một trong những đặc điểm đáng chú ý trong chế độ ăn và lối sống của bà.

Tuổi thọ đặc biệt của Maria Branyas Morera nhiều khả năng cần được nhìn nhận dưới góc độ tổng thể, với sự kết hợp của nhiều yếu tố như gene, dinh dưỡng, vận động, cân nặng, sức khỏe chuyển hóa, mức độ viêm và đời sống xã hội.

Vì vậy, trường hợp của cụ bà 117 tuổi có thể cung cấp thêm dữ liệu cho nghiên cứu về quá trình lão hóa, nhưng chưa đủ cơ sở để xem một loại thực phẩm cụ thể là "bí quyết" giúp con người kéo dài tuổi thọ.