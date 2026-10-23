Cụ bà sống thọ 107 tuổi tiết lộ trứng là món ăn sáng không thể sống thiếu

Cụ Dorothy Creighton vừa đón sinh nhật lần thứ 107 bằng một bữa tiệc bất ngờ tại viện dưỡng lão Pear Tree Court, thuộc Horndean, Hampshire, Anh, bên bạn bè và gia đình.

“Bí quyết để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc là có một người bạn đời tử tế, một gia đình ấm êm và luôn có được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Ngoài ra, tôi không thể sống thiếu thịt xông khói và trứng vào mỗi buổi sáng hoặc những viên kẹo dẻo”, cụ chia sẻ.

Sinh ra tại Bristol, cụ Dorothy tự nhận mình là một cô bé hiếu động khi còn nhỏ. Thời thơ ấu, cụ thường chơi bóng đá cùng các bạn trai.

Hai vợ chồng cụ có với nhau hai con gái và một con trai. Theo thời gian, gia đình tiếp tục có thêm các cháu và chắt.

Cụ Dorothy Creighton vừa tổ chức sinh nhật 107 tuổi vào tháng trước. Ảnh: Mirror

Sống thọ đến tuổi 107 vẫn là điều hiếm gặp hiện nay. Theo ước tính của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, năm 2024, nước này có khoảng 16.600 người từ 100 tuổi trở lên, gấp đôi con số 8.300 người được ghi nhận vào năm 2004.

Cụ Dorothy chuyển đến viện dưỡng lão Pear Tree Court vào năm 2023. Nhân viên tại đây nhận xét cụ là người thích trò chuyện và thường xuyên giao tiếp với những người xung quanh. Cụ cũng hay ghé quán cà phê và xe bán đồ ngọt trong viện dưỡng lão.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 107 của cụ, nhân viên viện dưỡng lão trang trí không gian bằng bóng bay và băng rôn. Bếp trưởng cũng tự tay chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật trong khi những người thân thiết nhất của cụ tập trung để tổ chức bữa tiệc bất ngờ.

Bà Aimee Sparks, quản lý viện dưỡng lão Pear Tree Court, cho biết toàn thể nhân viên rất vui khi được cùng cụ Dorothy kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này.

“Là một cư dân được mọi người yêu quý, cụ xứng đáng được đón mừng sinh nhật đặc biệt này. Tại viện dưỡng lão, mọi hoạt động của chúng tôi đều hướng đến mục tiêu giúp cư dân có cuộc sống năng động và trọn vẹn. Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 107 của cụ Dorothy cũng không ngoại lệ. Thật tuyệt vời khi chứng kiến cụ hạnh phúc khi ở bên những người thân thiết nhất trong sinh nhật của mình”, bà Aimee nói.