Cụ bà phát hiện trăn bạch tạng bò vào nhà và cái kết bất ngờ

Ngày 21/10, các nhân viên cứu hộ chuyên bắt rắn ở Phra Chonok, Uthai Thani, Thái Lan, nhận được báo cáo từ người dân rằng một con trăn đã trú ẩn trong ngôi nhà ở phường Uthai Mai, huyện Mueang, tỉnh Uthai Thani. Họ đã mang theo dụng cụ bắt rắn và nhanh chóng đến hiện trường.

Ngôi nhà được đề cập là một ngôi nhà 2 tầng. Bà Sermsuk Thomya, 83 tuổi, đã chỉ vào vị trí ở tầng trệt nơi con trăn đã bò vào để ẩn náu. Nhân viên cứu hộ đã sử dụng thiết bị bắt rắn, tạo một vòng thòng lọng để bắt con vật.

Con trăn bạch tạng bị bắt. Ảnh: Khaosod

Các nhân viên cứu hộ mất 10 phút để bắt được con trăn. Nó được xác định là một con trăn bạch tạng có vằn vàng, dài 3 mét. Họ tin rằng đây là con trăn cảnh đã sổng chuồng.

Bà Sermsuk tiết lộ rằng đã nhìn thấy con trăn bò trong nhà. Sau đó, bà đã liên hệ với dịch vụ cứu hộ để giúp bắt và đưa nó đi.

Dân làng ở khu vực xung quanh liền đổ xô đến xem sau khi nghe tin, họ tin rằng con trăn sẽ mang lại may mắn.

Sau khi bắt được con trăn, nhân viên cứu hộ cho biết sẽ đưa nó đến sở thú để chăm sóc. Lúc này, bà Sermsuk gọi điện cho con trai và thông báo rằng một con trăn bạch tạng đã bò vào nhà và bà không biết đó là con trăn của ai.

Người con trai nói với mẹ rằng đó là con trăn của chính anh ta, được nuôi làm thú cưng trong chuồng kính ở phòng trên tầng 2 của ngôi nhà. Anh nói rằng chắc hẳn con trăn đã bò ra khỏi chuồng và xuống tầng trệt.

Sau đó, bà Sermsuk nhờ đội cứu hộ giúp đưa con trăn bạch tạng trở lại chuồng.