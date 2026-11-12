Cụ bà đón sinh nhật tuổi 110 bên con cháu, bức ảnh đại gia đình gây bất ngờ

Một gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi số lượng thành viên cao tuổi đáng kinh ngạc. Ở tuổi 110, cụ bà vẫn có thể tự đi lại, làm một số việc nhà và đón sinh nhật bên con cháu. Đặc biệt, con trai cả của cụ đã ngoài 90 tuổi, trong khi ba người em trai của cụ cũng lần lượt bước sang tuổi 100, 98 và 91.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 5/11 vừa qua, cụ Trần Thư Quần, sống tại làng Youmeng, thị trấn Chu Pha, huyện Kinh Nham, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 110 trong không khí ấm cúng. Buổi tiệc có sự góp mặt của người thân, bạn bè và hàng xóm. Cụ bà đội chiếc mũ sinh nhật, vui vẻ đón tuổi mới bên chiếc bánh kem cùng các thành viên trong gia đình.

Cháu trai của cụ, ông Hùng Bạch, cho biết bà nội mình sinh năm 1916, cả đời gắn bó với cuộc sống nông thôn. Thời trẻ, cụ từng làm nhiều công việc lao động chân tay, nổi tiếng là người chăm chỉ, tháo vát. Hiện tại, gia đình đã có đến 5 thế hệ cùng chung sống, trong đó thành viên nhỏ tuổi nhất mới hơn 6 tuổi. Nếu tất cả con cháu cùng trở về đoàn tụ, gia đình có thể phải chuẩn bị hơn chục bàn tiệc. Tuy nhiên, do nhiều người đi làm xa nên những dịp như sinh nhật cụ thường chỉ có các thành viên thân thiết tụ họp.

Điều khiến câu chuyện càng trở nên đặc biệt là cụ Trần không phải người duy nhất trong gia đình có tuổi thọ vượt trội. Theo chia sẻ của ông Hùng Bạch, ba người em trai của cụ hiện lần lượt 100, 98 và 91 tuổi. Như vậy, cả bốn anh chị em đều đã bước qua tuổi 90, trong đó có hai người sống thọ hơn một thế kỷ.

Không chỉ thế hệ trước, các thành viên thuộc thế hệ con cháu cũng có tuổi đời khá cao. Con trai cả của cụ đã ngoài 90 tuổi, con gái 87 tuổi, trong khi hai người con trai khác đều trên 70 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác giữa thành viên lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất trong gia đình lên đến hơn 100 năm, tạo nên một đại gia đình nhiều thế hệ hiếm gặp.

Ở tuổi 110, sức khỏe và khả năng tự chăm sóc bản thân của cụ Trần cũng khiến nhiều người bất ngờ. Theo gia đình, cụ vẫn có tinh thần khá minh mẫn, thị lực còn tốt dù thính lực đã suy giảm phần nào. Cụ vẫn có thể ngồi bóc đậu, nhổ cỏ ven đường, thậm chí tự đi bộ đến thăm những người thân trẻ tuổi hơn.

Đáng chú ý, cụ không mắc những bệnh mãn tính phổ biến ở người cao tuổi như cao huyết áp hay tiểu đường. Khoảng năm 100 tuổi, cụ từng phải nhập viện điều trị thiếu máu nhưng sau đó hồi phục và không gặp thêm vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cụ cũng duy trì thói quen tham gia các đợt khám sức khỏe định kỳ tại địa phương.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, gia đình cho biết cụ không áp dụng chế độ ăn uống hay phương pháp dưỡng sinh đặc biệt nào. Cụ vẫn ăn những món quen thuộc như các thành viên khác, có thể ăn cay và đặc biệt yêu thích thịt gà, vịt. Thời trẻ, cụ từng hút thuốc và uống một chút rượu nhưng đã từ bỏ những thói quen này từ lâu. Bên cạnh đó, cụ duy trì nếp sinh hoạt điều độ và vẫn chủ động làm những công việc nhà phù hợp với sức khỏe.

Theo ông Hùng Bạch, điều đáng quý nhất ở bà nội là tính cách lạc quan, thích vui vẻ, cởi mở và không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Ông cũng cho rằng không khí gia đình hòa thuận, cùng sự quan tâm và chăm sóc thường xuyên từ con cháu là những yếu tố quan trọng giúp cụ duy trì tinh thần thoải mái ở tuổi xế chiều.

Trước trường hợp đặc biệt này, bác sĩ Trần Mỹ Quyên, Phó trưởng khoa Lão khoa Bệnh viện Nhân dân Lạc Sơn, nhận định gia đình cụ Trần là một ví dụ về hiện tượng tập trung người sống thọ trong cùng huyết thống. Theo chuyên gia, yếu tố di truyền có thể góp phần ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người có thể sống lâu hay không.

Bác sĩ nhấn mạnh, những thói quen tích cực như ngủ nghỉ điều độ, ăn uống cân bằng, vận động vừa sức, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và kiểm tra sức khỏe thường xuyên đều đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, môi trường sống hòa thuận, sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần từ gia đình cũng góp phần đáng kể vào sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người cao tuổi.

Câu chuyện về cụ bà 110 tuổi cùng đại gia đình nhiều thế hệ không chỉ khiến công chúng ngạc nhiên bởi tuổi thọ đáng nể, mà còn gợi nhắc về giá trị của nếp sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.