Cụ bà đi bộ trên đường trong đêm bị xe đạp điện tông tử vong

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Theo thông tin ban đầu, tối 4/11, xe đạp điện do em N.S.C (SN 2012, ngụ phường Mũi Né) điều khiển, chở theo một người cùng sinh năm 2012, lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình lưu thông, xe đạp điện tông vào bà N.T.P.L (60 tuổi) đang đi bộ qua đường. Cú va chạm khiến bà L. ngã xuống đường, bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Công an phường Mũi Né đến hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm để làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Bắt đối tượng trộm vàng rồi bỏ trốn

Ngày 5/11, tin từ Công an xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 29/10 đơn vị tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (SN 1977, trú tại địa phương), về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản gồm trang sức bằng vàng và điện thoại di động, với tổng trị giá ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Mỹ đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp xác minh, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng liên quan. Công an xã xác định Thông Minh Huy (SN 2005, trú tại xã Sơn Mỹ), là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân, Công an xã Sơn Mỹ đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ Thông Minh Huy ngay trong ngày 29/10, đồng thời thu hồi các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Đối tượng Huy

Tại cơ quan, Thông Minh Huy khai nhận lợi dụng thời điểm sáng sớm, khi gia đình bị hại mở cửa nhưng không có người trông coi, đã lén lút vào nhà, tiếp cận khu vực phòng ngủ, lục tìm tài sản trong chiếc túi xách treo trên tủ đựng quần áo và lấy đi 1 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng cùng 1 điện thoại di động. Sau khi lấy được tài sản, Huy đã chia số tài sản trộm cắp để cất giấu và mang đi tiêu thụ tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó, Huy vào TP.HCM bán 1 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng tại các tiệm vàng với số tiền gần 50 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thông Minh Huy để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.