Cụ bà 96 tuổi có 15 triệu fan, bị viện dưỡng lão dọa đuổi vì tiệc tùng

Cụ bà Lillian Droniak từng suýt bị đuổi khỏi viện dưỡng lão vì mê tiệc tùng. Ảnh: @grandma_droniak/Instagram.

Ở tuổi 96, Lillian Droniak vẫn tiệc tùng cùng bạn bè, tự kiếm tiền trả phí viện dưỡng lão và thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cụ bà người Mỹ thậm chí gây chú ý khi xé đôi thư cảnh cáo của nơi mình sống sau khi bị nhắc nhở vì tổ chức tiệc quá náo nhiệt.

Với 15 triệu người theo dõi trên TikTok, Droniak kiếm thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo với thương hiệu. Số tiền này giúp bà trang trải khoản phí 12.000 USD (khoảng 310 triệu đồng) mỗi tháng tại viện dưỡng lão, đồng thời dành dụm cho việc học đại học của các chắt.

Câu chuyện của Droniak cũng cho thấy mạng xã hội không còn là sân chơi riêng của người trẻ. Ngày càng nhiều người cao tuổi trở thành nhà sáng tạo nội dung, thu hút khán giả nhờ cá tính, kinh nghiệm sống và cách chia sẻ gần gũi.

Cụ bà Lillian Droniak nổi tiếng trên TikTok với 15 triệu người theo dõi nhờ những video hài hước về cuộc sống thường ngày. Ảnh: Heather Walsh/The Observer.

Cụ bà xé thư cảnh cáo, khẳng định vẫn muốn tiệc tùng

Theo BBC News, Lillian Droniak sống tại bang Connecticut, Mỹ. Bà trở nên nổi tiếng sau khi kể chuyện viện dưỡng lão nơi mình sinh sống dọa đuổi bà vì tổ chức tiệc.

Trong video đăng trên tài khoản TikTok @grandma_droniak, cụ bà mở đầu bằng câu nói: "Tôi sắp bị đuổi khỏi viện dưỡng lão". Bà cho biết vừa nhận được thư từ ban quản lý, thông báo các bữa tiệc bị nghiêm cấm và cư dân không được phục vụ đồ uống có cồn cho những người khác sống tại cơ sở.

Thay vì tỏ ra lo lắng, Droniak đưa lá thư lên trước máy quay rồi xé đôi. Bà tuyên bố: "Tôi muốn làm gì thì làm!".

Phản ứng của cụ bà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bất ngờ khi thấy một người đã gần 100 tuổi vẫn thẳng thắn thể hiện cá tính và không muốn từ bỏ những cuộc vui cùng bạn bè.

Sau đó, viện dưỡng lão xác nhận đã có lời cảnh cáo nhưng hai bên đạt được thỏa thuận. Theo đó, Droniak vẫn được tổ chức tiệc, với điều kiện không phục vụ đồ uống có cồn.

Cụ bà Lillian Droniak xé thư cảnh cáo của viện dưỡng lão sau khi bị nhắc nhở vì tổ chức tiệc quá náo nhiệt. Ảnh: @grandma_droniak/Instagram.

Trong một video khác, bà nhắc đến khoản phí 12.000 USD mỗi tháng để sống tại viện dưỡng lão và cho rằng mình vẫn có quyền tận hưởng cuộc sống. Khi chuẩn bị đón bạn bè, bà trang điểm, chải tóc và tiết lộ một vài người bạn nữ đang trên đường đến để cùng trò chuyện, uống chút đồ uống có cồn.

Droniak nói những buổi gặp gỡ này chưa hẳn là tiệc, nhưng nhóm bạn thường khá náo nhiệt. Cuối video, sau khi tô son, bà khẳng định không ai có thể ngăn mình vui chơi. Khi nghe tiếng gõ cửa, bà bật cười: "Họ đến rồi!".

Câu chuyện của bà cũng khiến nhiều người dùng mạng chú ý đến khoản phí đắt đỏ tại viện dưỡng lão. Một số người bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết bà phải trả 12.000 USD mỗi tháng, trong khi những người khác cho rằng với mức phí này, bà nên được thoải mái gặp gỡ bạn bè và tổ chức tiệc trong giới hạn cho phép.

Kiếm tiền nhờ TikTok, chứng minh tuổi già vẫn vui vẻ

Droniak bắt đầu làm video vào năm 2020 với sự giúp đỡ của người cháu trai. Bà từng chia sẻ: "Tôi luôn biết mình sẽ nổi tiếng, chỉ không nghĩ điều đó lại xảy ra khi tôi đã ngoài 90 tuổi".

Hiện có hơn 15 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, cụ bà kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo với thương hiệu thực phẩm và làm đẹp.

Cháu trai phụ trách sắp xếp những hợp đồng này. Thu nhập không chỉ giúp bà trả phí viện dưỡng lão mà còn được dành một phần để tiết kiệm cho việc học đại học của các chắt.

Với Droniak, việc làm nội dung còn là cách cho người trẻ thấy tuổi già không nhất thiết phải buồn tẻ hay cô độc.

"Mọi người nghĩ người già chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tường. Tôi muốn cho họ thấy già đi không có gì quá tệ. Tôi vẫn vui chơi, dự tiệc và thỉnh thoảng ra ngoài", bà nói.

Trên đường phố, Droniak đôi khi được người hâm mộ nhận ra. Tuy nhiên, tại viện dưỡng lão, nhiều người không sử dụng TikTok nên không biết bà nổi tiếng trên mạng.

Droniak cũng nằm trong xu hướng người cao tuổi tham gia sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến. Thay vì chỉ tập trung vào giới trẻ, các thương hiệu và khán giả đang chú ý hơn đến những nhà sáng tạo lớn tuổi, vốn có thể thu hút người xem nhờ sự chân thực, cá tính và những trải nghiệm được tích lũy qua nhiều năm.

Ngày càng nhiều người cao tuổi sử dụng công nghệ để giao tiếp và chia sẻ cuộc sống. Ảnh: Chatterblas.

Một số gương mặt nổi bật có thể kể đến Viv Truran, 82 tuổi, sống tại Cardiff, thủ phủ xứ Wales (Anh), với hơn 800.000 người theo dõi nhờ các video giới thiệu trang phục nhiều màu sắc. Trong khi đó, Grace Geramita, 85 tuổi, được biết đến với tên Nonna Gracie, thu hút hàng triệu người theo dõi bằng các video nấu ăn.

Những nhà sáng tạo này không chỉ chia sẻ sở thích cá nhân mà còn giúp khán giả nhìn nhận tuổi già theo cách khác. Nội dung về thời trang, nấu ăn, sức khỏe hay cuộc sống thường ngày có thể tạo sự đồng cảm giữa những người cùng thế hệ, đồng thời giúp người trẻ hiểu thêm về trải nghiệm của người lớn tuổi, theo CNA.

Theo các chuyên gia tiếp thị, những nhà sáng tạo nội dung lớn tuổi ngày càng được thương hiệu quan tâm nhờ khả năng xây dựng nhóm người theo dõi trung thành. Hình ảnh gần gũi của họ cũng có thể mang lại cảm giác bình yên cho khán giả giữa một thế giới nhiều bất ổn.

Sức hút của nhóm nhà sáng tạo này cũng mở ra cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tại Singapore, một số doanh nghiệp đã hợp tác với người có ảnh hưởng lớn tuổi để tiếp cận người tiêu dùng cao tuổi cũng như khán giả trẻ yêu thích nội dung gần gũi, mới mẻ.

Xu hướng này có thể tiếp tục phát triển khi ngày càng nhiều người cao tuổi sử dụng công nghệ để giao tiếp và chia sẻ cuộc sống. Tại Mỹ, tỷ lệ người từ 55 tuổi trở lên sử dụng TikTok tăng từ 9% năm 2022 lên 14% năm 2024.