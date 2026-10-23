Cụ bà 94 tuổi đi lạc gần 2 ngày, được tìm thấy trên đồi chè, một chi tiết khiến ai cũng thương

Ngày 23/10, theo tin từ Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tìm thấy cụ Nguyễn Thị Sơn, 94 tuổi, sau gần 2 ngày đi lạc. Cụ được đưa về nhà an toàn, sức khỏe cơ bản ổn định.

Trước đó, khoảng 8h ngày 18/10, cụ Nguyễn Thị Sơn, trú tại thôn Bản Lầu, rời khỏi nhà nhưng không trở về. Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của cụ do tuổi cao, có biểu hiện đãng trí, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Bản Lầu phát thông báo, đề nghị các địa phương lân cận và người dân phối hợp tìm kiếm cụ.

Công an xã Bản Lầu đưa cụ Sơn trở về với gia đình an toàn. Ảnh: CA.

Với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Bản Lầu đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7h45 ngày 20/10, lực lượng chức năng phát hiện cụ Sơn tại khu vực đồi chè thuộc thôn Cốc Chứ, cách vị trí nhìn thấy cụ lần cuối khoảng 1.500 m.

Thời điểm được tìm thấy, cụ Sơn vẫn ở nguyên một chỗ trên đồi chè và chưa ăn uống gì trong thời gian đi lạc.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đưa cụ trở về với gia đình an toàn.