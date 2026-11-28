Theo People, ngày 25/11, chính quyền thành phố Universal City, bang Texas, thông báo cảnh sát đã bắt giữ Harriet Evelyn Hall (92 tuổi) liên quan đến cái chết của con trai bà là Ronald vào năm 1969.

Theo giới chức địa phương, Ronald tử vong ngày 25/11/1969, khi gia đình còn sinh sống tại Universal City. Trước khi rơi vào hôn mê và tử vong, cậu bé được cho là đã phải chịu đựng tình trạng bạo hành kéo dài suốt 4 năm.

Theo KSAT, Harriet bị truy tố về tội giết người tại hạt Bexar vào tháng 10/2026, sau đó bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Waco.

Cáo trạng nêu rõ, Harriet bị cáo buộc nhiều lần đánh đập, trói tay chân và không cho con trai ăn, dẫn đến cái chết của cậu bé.

Cụ bà Harriet Evelyn Hall↵

Năm 2024, Sở Cảnh sát Universal City bắt đầu xem xét lại vụ án sau khi James Randall Hall, anh trai của Ronald, chia sẻ những ký ức về việc em trai bị bạo hành.

Theo điều tra viên Kabir Bhakta, James khai rằng ông từng chứng kiến mẹ mình liên tục bạo hành Ronald trong suốt 4 năm.

Giới chức địa phương cho biết James là người tố giác trong vụ án và đã nhiều lần cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong những năm qua.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Harriet từng đưa ra nhiều lời khai khác nhau về sự việc. Ban đầu, bà cho rằng Ronald bị thương do ngã. Có thời điểm, người phụ nữ này lại nói không nhớ chuyện gì đã xảy ra với con trai.

Lực lượng Texas Rangers cũng đã thẩm vấn Harriet tại thành phố Waco về những tình tiết liên quan đến cái chết của Ronald.

Chia sẻ với KSAT, điều tra viên Kabir Bhakta cho biết dù chưa xác định đầy đủ những gì xảy ra vào năm 1969, việc bắt giữ Harriet sau nhiều thập kỷ vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhõm.

“Với tư cách là một cảnh sát, tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ và công lý không có giới hạn”, ông Bhakta nói.

Theo giới chức địa phương, cha của Ronald là ông James Fletcher Hall đã qua đời.

Harriet hiện bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 500.000 USD. Chưa rõ cụ bà đã có luật sư đại diện hay chưa.