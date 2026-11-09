Cụ bà 90 tuổi gây kinh ngạc khi nâng mức tạ hơn 90kg

Ở tuổi 90, cụ bà Margie Hennesy vẫn đều đặn đến phòng gym, nâng tạ và đi bộ hàng kilomet mỗi tuần. Bà bắt đầu tập luyện nghiêm túc sau khi người chồng gắn bó suốt 62 năm qua đời, coi đây là cách vượt qua mất mát, tìm lại niềm vui và tiếp tục sống tích cực.

"Bạn không bao giờ quá già để trở nên khỏe mạnh hơn hay khám phá giới hạn của bản thân", bà Margie chia sẻ.

Cụ bà 90 tuổi chăm chỉ tập thể thao. Ảnh: Woman Heathy.

Sinh sống tại bang Texas, Mỹ, bà Margie vốn là người năng động nhưng chỉ thực sự chú trọng rèn luyện thể lực từ năm 83 tuổi. Sau khi chồng qua đời, bà phải đối diện với nỗi đau mất đi người bạn đời đã đồng hành suốt hơn sáu thập kỷ. Thay vì để bản thân chìm trong buồn bã, bà quyết định tự mình đảm đương những công việc trước đây thường có chồng hỗ trợ.

"Tôi có thể gục ngã trước sự mất mát to lớn này. Hoặc tôi có thể tiến về phía trước và gánh vác một số trách nhiệm của ông ấy. Tôi đã chọn cách thứ hai", bà kể.

Bà bắt đầu tự cắt cỏ, mang những bao phân bón nặng quanh sân và quán xuyến việc nhà. Dù nhiều người khuyên nên thuê người làm để tránh bị thương, bà vẫn thích tự tay hoàn thành mọi việc.

"Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh, dẻo dai. Cảm giác tự giải quyết được công việc mang lại nguồn năng lượng rất lớn. Sự tự lập ấy dần trở thành lối sống của tôi", bà chia sẻ.

Sau sinh nhật tuổi 90 vào đầu năm nay, bà Margie tiếp tục đón nhận thử thách mới nhờ sự khuyến khích của con dâu Becky Hennesy, một vận động viên thể hình. Chứng kiến mẹ chồng dễ dàng nhấc bao phân bón nặng khoảng 18kg, Becky đề nghị hai mẹ con cùng đăng ký tham gia Hyrox, giải đấu thể lực kết hợp 8km chạy bộ với 8 nội dung vận động khác nhau.

Dù chưa từng nghe đến cuộc thi này, bà Margie nhanh chóng nhận lời. Chỉ vài ngày sau khi đăng ký, bà đã bắt đầu tập luyện tại phòng gym.

Mỗi buổi tập của bà kéo dài 60-90 phút, bắt đầu bằng 15 phút đi bộ trên máy để khởi động. Từ mức đẩy tạ khoảng 27kg ban đầu, hiện bà có thể nâng mức tạ hơn 90kg.

Ngoài tập gym, bà còn đi bộ từ 6-13km, kết hợp chạy bộ xen kẽ khoảng 3 ngày mỗi tuần. Về dinh dưỡng, bà chủ động bổ sung protein, ưu tiên thực phẩm tươi như trái cây, rau củ và các loại hạt. Tuy nhiên, bà không quá khắt khe trong ăn uống mà lựa chọn chế độ phù hợp với bản thân.

Theo cụ bà Margie, điều giúp mình duy trì thói quen tập luyện ở tuổi 90 là ý chí quyết tâm, sự động viên của gia đình và tinh thần lạc quan. Bà thừa nhận không phải ngày nào mình cũng có hứng đến phòng tập, đặc biệt khi cơ thể mệt mỏi hoặc đau nhức.

"Tôi không cần chờ có hứng mới xuất hiện ở phòng tập. Thay vào đó, tôi dựa vào quyết tâm muốn trở nên khỏe mạnh hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi ngày đều là một cơ hội để tiến bộ", bà nói.

Hành trình của Margie Hennesy lan tỏa thông điệp tích cực về nghị lực vượt qua mất mát và tinh thần không ngừng vận động ở tuổi xế chiều. Dù đã bước sang tuổi 90, bà vẫn chủ động tìm kiếm niềm vui, chăm sóc sức khỏe và thử thách giới hạn bản thân, cho thấy tuổi tác không thể ngăn cản con người sống năng động và theo đuổi những mục tiêu mới.