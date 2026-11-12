Cụ bà 90 tuổi được cháu gái đưa đi bar lúc 2 giờ sáng, phản ứng khiến ai cũng sốc

Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi được cháu gái đưa đến quán bar trải nghiệm cuộc sống về đêm. Đáng chú ý, thay vì ngại ngùng hay tỏ ra không quen với không khí náo nhiệt, cụ bà lại nhanh chóng hòa mình vào cuộc vui, hào hứng nâng ly cùng những người trẻ và liên tục nói những câu khiến ai nấy bật cười.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật chính trong câu chuyện là bà Trương Ngân Hoa, 90 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam. Mới đây, cô cháu gái 27 tuổi đã đưa bà đến quán bar vào khoảng 2 giờ sáng để trải nghiệm không khí nightlife. Tại đây, cụ bà tỏ ra vô cùng phấn khích, vui vẻ cụng ly cùng mọi người và hào hứng chia sẻ những câu nói dí dỏm như: "Mỗi ngày uống một ly rượu, sống đến 99 tuổi" hay "Rượu là tinh hoa của ngô, uống vào sẽ trẻ ra".

Khi được cháu gái hỏi có vui không, bà Trương Ngân Hoa không ngần ngại trả lời rằng mình rất vui. Thậm chí, cụ còn chủ động đề nghị cháu gái đưa mình đến đây nhiều hơn trong những lần tiếp theo, đồng thời hào hứng tuyên bố: "Đây mới là nơi tôi, Trương Ngân Hoa, nên đến". Chứng kiến bà ngoại chơi vui đến mức quên cả thời gian, cô cháu gái cũng không khỏi bật cười. Cô hài hước tiết lộ mẹ mình đã cảnh cáo rằng nếu lần sau còn tiếp tục đưa bà ngoại đi "quậy đêm" như vậy thì sẽ đánh gãy chân cô.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người thích thú trước tinh thần trẻ trung, lạc quan của cụ bà ở tuổi 90, thậm chí còn hài hước bình luận rằng bà đang tận hưởng cuộc sống theo cách mà nhiều người trẻ cũng phải ao ước. Một số ý kiến khác cho rằng cụ bà đã dành cả cuộc đời để làm việc, giờ là lúc tận hưởng niềm vui và những trải nghiệm mới mẻ.

Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có không ít người nhắc nhở gia đình cần chú ý đến sức khỏe của người lớn tuổi, đặc biệt là vấn đề sử dụng đồ uống có cồn. Dù không khí vui vẻ đến đâu, việc uống rượu bia ở tuổi 90 vẫn cần được kiểm soát và cân nhắc kỹ lưỡng.

Dẫu vậy, hình ảnh cụ bà hào hứng giữa không gian sôi động của quán bar vẫn khiến nhiều người thích thú. Câu chuyện cũng mang đến một góc nhìn thú vị về tuổi già: tuổi tác có thể khiến con người chậm lại về thể chất, nhưng không nhất thiết phải giới hạn niềm vui, sự tò mò và tinh thần khám phá cuộc sống.