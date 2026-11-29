Dù là cuộc thi đầu tiên của AVES, được phát động khi startup này mới thành lập được vài ngày, song nhận được sự hưởng ứng vượt xa kỳ vọng của những người sáng lập.

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Văn Thanh, ban tổ chức đã nhận được 1.118 bài dự thi đến từ 993 cá nhân và đội thi. Thành phần tham gia đa dạng cả về độ tuổi, trình độ học vấn lẫn ngành nghề.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi. Đáng chú ý, có tới 17 thí sinh ở độ tuổi này. Thí sinh lớn tuổi nhất là một cụ bà 84 tuổi, gửi tới hai bài dự thi. Khoảng cách giữa hai thế hệ cùng tham gia thiết kế xe điện cho AVES lên tới 68 năm.

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Văn Thanh, ban tổ chức đã nhận được 1.118 bài dự thi đến từ 993 cá nhân và đội thi.

Cuộc thi còn có sự tham gia của những người có học vị tiến sĩ, giám đốc thuộc một tập đoàn lớn và cả ca sĩ. Bài dự thi nổi tiếng nhất ghi nhận hơn 1 triệu lượt xem.

Không chỉ đa dạng về thành phần tham gia, cách các thí sinh hiện thực hóa ý tưởng cũng khiến nhà sáng lập AVES bất ngờ.

“Người thì vẽ tay, người dùng AI, người dựng 3D, có bạn còn dùng đất nặn để tạo hình chiếc xe của mình, thậm chí có người tự tay làm hẳn một mô hình xe với kích thước thật”, ông Thanh chia sẻ.

10 bài dự thi xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trực tiếp trình bày ý tưởng trước Hội đồng giám khảo gồm 6 thành viên. Ông Nguyễn Văn Thanh cũng có mặt tại buổi trình bày, dù không tham gia chấm thi.

“Ngồi nghe các bạn trình bày, mới thấy mọi người đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho những chiếc xe còn chưa ra đời. Anh em AVES và các thành viên BGK thực sự rất cảm kích về điều đó”, nhà sáng lập AVES viết.

10 bài dự thi xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trực tiếp trình bày ý tưởng trước Hội đồng giám khảo.

Về AVES Future Mobility Challenge 2026, đây là cuộc thi do CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES khởi xướng với tổng giá trị là 265 triệu đồng.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những ý tưởng mới về phương tiện di chuyển tương lai dành cho người Việt. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Theo AVES, đối với những thiết kế có tiềm năng, doanh nghiệp có thể cân nhắc đưa vào quá trình phát triển sản phẩm thực tế.

Các hoạt động phát triển, chuyển giao hoặc khai thác thương mại sẽ được tiến hành dựa trên thỏa thuận giữa AVES và tác giả, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng giám khảo do Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Thiết kế tạo dáng công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, làm Chủ tịch, cùng các chuyên gia thiết kế và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ô tô, công nghệ.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 5/12 trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2026.

Điều đáng chú ý là ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, khi sản phẩm chưa chính thức xuất hiện trên thị trường, AVES đã mời cộng đồng tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng cho những chiếc xe điện mang thương hiệu Việt.

“Ngày trước, khi bắt đầu AVES, anh em chúng tôi mong muốn tự tay làm ra những chiếc xe điện mang thương hiệu Việt. Bây giờ thì vui hơn rồi, vì có thêm rất nhiều người cùng nghĩ xem những chiếc xe ấy nên trông như thế nào, có những tính năng gì và làm sao để chúng tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

AVES được thành lập ngày 9/9/2026 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Nhóm cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Văn Thanh, ông Lê Hoàng Long và ông Triệu Tuyên Hoàng. Trong đó, ông Triệu Tuyên Hoàng hiện là người đại diện theo pháp luật của AVES.

Trước khi tham gia AVES, ông Nguyễn Văn Thanh từng giữ chức Tổng Giám đốc Green SM - doanh nghiệp vận hành dịch vụ taxi điện thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Doanh nhân sinh năm 1992 cũng từng đảm nhiệm một số vị trí tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này, trong đó có Phó Tổng Giám đốc VinBus và Phó Tổng Giám đốc VinFast.