Cụ bà 82 tuổi đi lạc, gia đình vỡ òa khi nhận tin

Ngày 14/10, Công an phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã hỗ trợ cụ bà Phạm Thị Khương, 82 tuổi, bị đi lạc và không nhớ địa chỉ nhà, trở về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 7/10, trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Duy Hà phát hiện một cụ bà có biểu hiện mệt mỏi, đi lạc đường và không nhớ rõ địa chỉ gia đình.

Nhận thấy cụ bà cần được giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã đưa cụ về trụ sở chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với các tổ dân phố và Công an các phường, xã lân cận để tìm kiếm thân nhân.

Công an phường Duy Hà giúp cụ bà 82 tuổi đi lạc trở về với gia đình an toàn. Ảnh: CA. ↵

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định cụ bà là Phạm Thị Khương, sinh năm 1945, trú tại thôn Đông Lỗ, xã Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Công an phường Duy Hà sau đó liên hệ với gia đình, hướng dẫn người thân đến trụ sở đón cụ về nhà.

Tại trụ sở Công an phường, chị Vũ Thị Hỡi, sinh năm 1973, con gái cụ Khương, cho biết mẹ chị tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn và đang sống cùng gia đình tại thôn Đông Lỗ, xã Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Cụ đi lạc khỏi gia đình từ chiều cùng ngày. Dù người thân đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng chưa có kết quả, cả gia đình đều rất lo lắng.

Khi nhận được tin cụ Khương đang được Công an phường Duy Hà chăm sóc, hỗ trợ, gia đình nhanh chóng đến đón cụ trở về. Chị Hỡi bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tình giúp đỡ.

Việc kịp thời phát hiện, chăm sóc, xác minh thông tin và đưa cụ bà trở về với gia đình thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Duy Hà. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân.