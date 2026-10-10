Cụ bà 81 tuổi tử vong trong lúc thoát nạn

Ngày 10/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07), một cụ bà vừa tử vong trong lúc thoát nạn ở vụ cháy nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội vào rạng sáng 9/10.

Thời điểm này, các thành viên trong gia đình đang ngủ. Khi phát hiện đám cháy, mọi người hô hoán, tìm cách thoát ra ngoài, trong đó có người đi qua ban công nhà hàng xóm.

Cảnh sát đưa xe máy và các vật dụng ra ngoài.

Trong quá trình thoát nạn, 6 người trong nhà đã ra ngoài an toàn trước khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Riêng bà T. (sinh năm 1945), trong lúc được hỗ trợ di chuyển từ tầng trên xuống đất bằng thang nhôm, không may trượt chân ngã, bị thương ở vùng đầu và ngực. Cụ bà không có dấu hiệu bị ngạt khói hoặc bỏng.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa bà T. đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội cấp cứu. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút hồi sức, cấp cứu, cụ bà đã tử vong.

PC07 thông tin thêm, lúc 1 giờ 11 phút ngày 9/10, đơn vị nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên và điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đến hiện trường. Lực lượng chức năng huy động 3 xe cùng 18 cán bộ, chiến sĩ để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Đến 1 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm hư hỏng khoảng 21m² trong tổng diện tích 42m² của căn nhà, cùng 3 xe máy, 2 máy giặt, 1 tủ lạnh và một số vật dụng sinh hoạt.

Lực lượng chức năng bảo vệ được 21m² diện tích còn lại. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được thống kê cụ thể.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.