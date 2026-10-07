Cụ bà 80 tuổi tự tổ chức 'đám tang' cho mình để trải nghiệm

Cụ bà 80 tuổi tự tổ chức "đám tang" cho chính mình để trải nghiệm. Ảnh: Tammy/13wmaz

Thay vì chờ đến ngày qua đời mới được chứng kiến tang lễ của mình, bà Shelvy Neal (hiện 80 tuổi) ở bang Georgia (Mỹ) đã quyết định tự tổ chức một “đám tang” ngay khi còn khỏe mạnh.

Ý tưởng này xuất hiện sau khi chồng bà qua đời hồi đầu năm 2026. Trong quá trình suy nghĩ về tang lễ của chồng và những điều sẽ xảy ra với chính mình trong tương lai, bà Neal bất chợt nhận ra một điều khiến mình tiếc nuối.

"Mẹ tôi tiếc vì mình không có mặt ở đó, không được trải nghiệm cảm giác ngày hôm đó", con gái bà chia sẻ.

Không lâu sau, gia đình bắt tay chuẩn bị cho "đám tang" của bà.

Buổi lễ được tổ chức đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà Neal, biến ngày đáng nhớ này thành một bữa tiệc đặc biệt. Bà Neal xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên chiếc quan tài có hình ảnh của bà bằng bìa cứng, theo People.

Trên người bà còn đeo một dải băng màu đen với dòng chữ đầy hài hước: “Trở lại theo yêu cầu của đông đảo mọi người”.

Không khí “tang lễ” cũng không hề u buồn. Khoảng 100 người thân và bạn bè đến tham dự. Khách mời được khuyến khích đứng lên nói vài lời về bà. Tuy nhiên, bà cũng hài hước cảnh báo: nếu có ai nói điều gì không hay, “tôi có thể sẽ cắt mic”.

Điểm nhấn khác của buổi tiệc là chiếc bánh sinh nhật được trang trí với hình ảnh những cánh cổng thiên đường. Trên bánh có dòng chữ: “Bà ấy nhất quyết không bỏ lỡ bất cứ trải nghiệm nào, đặc biệt là tang lễ của chính mình!”.

Với gia đình Neal, đây không chỉ là một màn trình diễn hài hước mà còn là dịp để mọi người quây quần, chia sẻ những kỷ niệm và dành cho bà những lời yêu thương khi bà vẫn có thể trực tiếp nghe thấy.

“Đây là một đám tang mà chúng tôi thực sự rất háo hức tham dự”, con gái bà Neal chia sẻ.

Ở tuổi 80, bà Shelvy Neal đã chọn một cách rất riêng để nhắc nhở mọi người rằng cuộc sống đáng được tận hưởng ngay trong hiện tại.

Chính bà đã tự tay làm hoa cho đám tang của mình.

"Tôi nghĩ việc này sẽ dễ dàng hơn cho gia đình tôi. Tôi thích những điều vui vẻ. Đám tang của tôi sẽ là buổi lễ đơn giản bên mộ thay vì một tang lễ truyền thống nhiều bước", bà cho biết.