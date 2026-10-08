Cụ bà 80 tuổi được tổ chức tang lễ dù vẫn sống khỏe mạnh

Theo WMAZ, Shelvy Neal, 80 tuổi, sống tại Macon, bang Georgia (Mỹ), vừa tổ chức một buổi lễ đặc biệt mà có lẽ không nhiều người nghĩ đến: tang lễ của chính mình khi bà vẫn đang khỏe mạnh.

Ý tưởng này xuất hiện sau khi chồng bà qua đời vào tháng 3/2026. Hai vợ chồng từng sở hữu một khu đất ở Macon trong khoảng 25 năm trước khi bán lại cho một nhà tang lễ vào năm 2020. Một phần thỏa thuận khi bán là nơi này sẽ tổ chức tang lễ cho cả hai vợ chồng sau khi họ qua đời.

Sau khi chồng được tổ chức tang lễ tại đây hồi tháng 3, Neal bắt đầu nghĩ về ngày đến lượt mình. Bà nói với con gái rằng mình thấy tiếc vì đến khi tang lễ của bản thân diễn ra, bà sẽ không thể có mặt để chứng kiến.

Con gái bà, Tammy Crutchfield, sau đó đưa ra một câu hỏi đơn giản: "Tại sao không tổ chức ngay bây giờ?" Ý tưởng nhanh chóng được cả gia đình hưởng ứng. Họ bắt tay chuẩn bị một buổi lễ đặc biệt nhân dịp Neal bước sang tuổi 80, được gọi là "FOMO Funeral", lấy cảm hứng từ cụm từ "Fear Of Missing Out" - nỗi sợ bỏ lỡ điều gì đó.

Người thân tham dự đám tang của cụ bà 80 tuổi, dù bà vẫn đang khỏe mạnh. Ảnh: Tammy/13wmaz

Buổi lễ diễn ra tại chính khu đất từng thuộc về hai vợ chồng. Khoảng 100 người thân, bạn bè đã tới tham dự. Một chiếc quan tài được đặt tại buổi lễ, bên trong là hình nhân bằng bìa cứng có kích thước tương đương Neal, trong khi "nhân vật chính" vẫn xuất hiện và vui vẻ giao lưu với mọi người.

Neal thậm chí còn đeo một dải băng màu đen với dòng chữ mang tính hài hước: "Back by popular demand" (Trở lại theo yêu cầu của đông đảo mọi người).

Khách mời được khuyến khích chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện và lời chúc dành cho Neal. Người phụ nữ 80 tuổi cũng chuẩn bị tinh thần cho cả những lời nhận xét không mấy tích cực, nhưng bà hài hước nói rằng nếu ai nói điều gì không hay, bà có thể "tắt micro".

Không khí của buổi lễ vì thế không mang màu sắc u buồn thường thấy ở một tang lễ. Đây được xem như một dịp để Neal trực tiếp lắng nghe những người thân yêu nói về mình khi bà vẫn có thể hiện diện.

Gia đình còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt với hình ảnh cánh cổng thiên đường cùng thông điệp hài hước rằng Neal "không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, đặc biệt là tang lễ của chính mình".

Neal cũng tự tay chuẩn bị hoa cho buổi lễ và trở thành một trong những người phát biểu tại sự kiện. Với bà, đây vừa là một buổi tưởng nhớ cuộc đời, vừa là cách để gia đình có thêm một kỷ niệm vui vẻ bên nhau.

"Tôi nghĩ điều này sẽ giúp gia đình dễ dàng hơn, nhưng tang lễ cũng là 'fun' - và tôi thích vui vẻ", Neal chia sẻ với WMAZ.

Điều đặc biệt là dù đã tổ chức "tang lễ" cho chính mình, Neal vẫn có kế hoạch cho ngày bà thực sự qua đời. Người phụ nữ 80 tuổi cho biết khi đó bà chỉ muốn một nghi lễ đơn giản bên phần mộ thay vì một tang lễ truyền thống.