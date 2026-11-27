Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho cụ bà 79 tuổi mắc lao màng não, lao phổi. Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao 39 độ C, tím môi, tím đầu chi, suy kiệt, khó thở và mệt nhiều.

BV Phổi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận người bệnh nữ, 79 tuổi, xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, mắc lao màng não, lao phổi mặc dù người bệnh và gia đình không có tiền sử mắc lao.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao 39 độ C, tím môi, tím đầu chi, thể trạng suy kiệt, mệt nhiều, ho khạc đờm đặc, đục, tức ngực 2 bên, khó thở tăng khi gắng sức.

Sau hơn 20 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã có tiến triển tốt. (Ảnh: H.Oanh)

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tổn thương phổi, đồng thời xác định bệnh lý lao màng não. Bệnh nhân được xây dựng phác đồ điều trị lao, kết hợp theo dõi diễn biến lâm sàng, kiểm soát triệu chứng và chăm sóc dinh dưỡng. Sau hơn 20 ngày điều trị, sức khoẻ người bệnh đã có tiến triển tốt, đáp ứng thuốc, đỡ mệt, ăn uống được.

BSCKII. Lê Hữu Kiên, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc - BV Phổi tỉnh Phú Thọ, lao màng não là một trong những thể lao ngoài phổi nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, lao màng não thường diễn biến phức tạp, triệu chứng không điển hình, khiến việc nhận biết bệnh và chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người bệnh có thể không được phát hiện sớm nếu chỉ dựa vào những biểu hiện ban đầu.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, sốt dai dẳng, ho lâu ngày, mệt mỏi, sút cân không rõ nguyên nhân hoặc có những dấu hiệu bất thường về thần kinh như buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, người dân cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm.

Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và tuân thủ phác đồ điều trị có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ tử vong do lao màng não