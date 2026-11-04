Cụ bà 78 tuổi mất tích 5 ngày, được tìm thấy trong rừng cách nhà 1 km

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 2/11, sau nhiều ngày tìm kiếm, Công an xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng phối hợp đã tìm thấy bà H.T.C. (sinh năm 1948, trú tại thôn Làng Phan, xã Hùng Lợi) bị đi lạc trong rừng.

Khám sức khỏe cho bà C. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 28/10, bà H.T.C. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình. Nhận được thông tin, Công an xã Hùng Lợi đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, rà soát những khu vực có khả năng bà đi qua.

Đến sáng 2/11, các lực lượng tìm thấy bà H.T.C. tại khu vực khe suối Cửa Gió, thôn Làng Phan, cách nhà khoảng 01 km.

Dù vẫn tỉnh táo nhưng bà không thể tự đi lại do đau chân. Ngay sau đó, các lực lượng đã sơ cứu, hỗ trợ đưa bà đến Trạm Y tế xã để được chăm sóc, điều trị.