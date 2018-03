Cụ bà 75 tuổi rơi từ trên cao xuống đất tử vong trong chung cư

Nhiều người nghe tiếng động mạnh vội ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cụ bà 75 tuổi, đang nằm thoi thóp dưới khoảng đất trồng cây trong chung cư.

Chiều 28/3, Công an quận 2 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành tổ chức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân cái chết của cụ bà tại chung cư Bình Khánh, phường An Phú, quận 2.

Hiện trường cụ bà rơi tử vong khi rơi từ trên cao xuống đất.

Nạn nhân được xác định tên Năm Nở (75 tuổi) sống tại tầng 6 lô N tại chung cư trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh từ trên cao xuống đất nên vội vã chạy lại kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện cụ bà nằm bất động ở bồn cây dưới sân chung cư.

Phát hiện vụ việc nhiều người đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng cụ bà đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến Công an địa phương.

Người dân sống tại chung cư cho biết, bà Nở ở cùng cháu ngoại, thời gian gần đây bà có nhiều biểu hiện buồn bã. Đến sáng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Phương Sinh