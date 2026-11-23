Mới đây, câu chuyện về một cụ bà 75 tuổi tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hình ảnh người mẹ già chống gậy, lặng lẽ đi bộ giữa đêm để tìm thăm con trai đang nằm viện khiến nhiều người xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 22/11, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân quận Lục Hợp, thành phố Nam Kinh. Vào khoảng rạng sáng, một cụ bà 75 tuổi bất ngờ xuất hiện tại khu vực sảnh cấp cứu trong tình trạng vô cùng lo lắng. Cụ liên tục đi lại, miệng không ngừng nhắc rằng mình không tìm thấy con trai và cảm thấy rất sốt ruột.

Qua tìm hiểu, nhân viên bệnh viện biết được cụ bà đến đây với mong muốn thăm con trai đang điều trị nội trú. Tuy nhiên, việc xác định thông tin bệnh nhân lại gặp không ít khó khăn. Do tuổi cao, cụ bà sử dụng phương ngữ địa phương khá nặng, khiến nhân viên trực khó nắm bắt chính xác những gì cụ muốn truyền đạt.

Đáng chú ý, khi được hỏi thông tin, cụ chỉ nhớ tên gọi ở nhà của con trai. Ngay cả khi cố gắng cung cấp họ tên đầy đủ, cách phát âm của cụ vẫn không trùng khớp với thông tin được lưu trong hệ thống bệnh viện. Các nhân viên đã nhiều lần hỗ trợ tra cứu nhưng không có kết quả.

Chứng kiến người mẹ già liên tục lo lắng, đặc biệt khi cụ không thể cung cấp đầy đủ thông tin để tìm con, nhân viên bệnh viện quyết định nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc giao tiếp với cụ bà vẫn gặp nhiều trở ngại. Sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã dìu cụ lên xe và đưa về đồn để xác minh danh tính. Thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được thông tin cá nhân của cụ, từ đó tìm ra danh tính con trai đang nằm viện.

Sau khi có được thông tin cần thiết, cảnh sát lập tức đưa cụ bà trở lại bệnh viện. Lần này, nhân viên y tế đã có thể xác định chính xác phòng bệnh mà con trai cụ đang điều trị.

Khi được cảnh sát dìu vào phòng, nhìn thấy con trai vẫn đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, người mẹ mới thực sự trút bỏ được nỗi lo lắng. Cuối cùng, sau hành trình vất vả giữa đêm khuya, cụ cũng đã gặp được người con mà mình luôn canh cánh trong lòng.

Đêm hôm đó, cụ bà quyết định ở lại bệnh viện để túc trực, chăm sóc con trai. Hành động này khiến nhiều người càng thêm xúc động, bởi dù đã 75 tuổi, đi lại khó khăn và phải nhờ đến chiếc gậy hỗ trợ, cụ vẫn không ngần ngại vượt quãng đường dài chỉ để tận mắt nhìn thấy con được bình an.

Được biết, con trai cụ bà làm việc tại quận Lục Hợp, thành phố Nam Kinh. Người mẹ hiện sống cùng con trai tại đây. Theo chia sẻ của người con, anh vốn không muốn mẹ biết chuyện mình phải nhập viện, bởi lo ngại bà sẽ lo lắng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thế nhưng, dù gia đình có ý định giấu kín, người mẹ vẫn tìm cách đến bệnh viện ngay khi biết tin con trai gặp vấn đề về sức khỏe. Sau sự việc, người con đã trở về quê nhà ở tỉnh An Huy để tiếp tục nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.

Đáng chú ý, trong quá trình hỗ trợ cụ bà, cảnh sát còn kiểm tra lại hình ảnh từ camera giám sát và phát hiện hành trình đặc biệt của người mẹ. Theo đó, cụ đã một mình rời khỏi nơi ở, chống gậy bước đi dưới ánh sáng le lói của những ngọn đèn đường để đến bệnh viện.

Quãng đường từ nhà đến bệnh viện dài khoảng 4 km. Với một người trẻ tuổi, đây có thể không phải khoảng cách quá xa. Tuy nhiên, đối với cụ bà 75 tuổi, vốn đã gặp khó khăn trong việc đi lại, hành trình ấy chắc chắn không hề dễ dàng. Mỗi bước chân chậm chạp giữa đêm khuya đều chất chứa nỗi lo và sự mong mỏi được nhìn thấy con trai bình an.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Không ít người cho biết họ không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm mà người mẹ dành cho con, đặc biệt là hình ảnh cụ bà tuổi cao vẫn một mình chống gậy đi bộ suốt 4 km.

Một cư dân mạng kể lại rằng bản thân từng trải qua một ca phẫu thuật nhỏ và được người mẹ mắc bệnh nhồi máu não đến bệnh viện thăm nom. Dù sức khỏe không tốt, người mẹ vẫn cố gắng động viên con bằng những lời ân cần, dường như quên mất rằng chính mình cũng là một người bệnh. Người này chia sẻ, kể từ khi mẹ qua đời vào năm ngoái, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy đều không khỏi rơi nước mắt.

Câu chuyện của cụ bà 75 tuổi một lần nữa khiến nhiều người nhận ra rằng, trong mắt cha mẹ, con cái dù trưởng thành đến đâu vẫn luôn là những đứa trẻ cần được chở che. Có thể người con muốn giấu mẹ chuyện nằm viện để bà không phải lo lắng, nhưng tình thương của người mẹ đôi khi lại khiến mọi khoảng cách và trở ngại trở nên nhỏ bé.

Ở tuổi xế chiều, khi đôi chân đã không còn vững vàng, cụ bà vẫn có thể vượt qua quãng đường 4 km chỉ với mong muốn được nhìn thấy con trai. Và có lẽ, điều khiến người ta xúc động nhất không nằm ở hành trình dài hay những bước chân khó nhọc, mà chính là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của một người mẹ dành cho con mình.