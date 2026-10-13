Cụ bà 74 tuổi vào viện phẫu thuật chân phải, bác sĩ cắt nhầm chân trái

Bà Sharon Jacks, 74 tuổi, đã khởi kiện Bệnh viện Selby General ở thành phố Marietta, bang Ohio, Mỹ, cùng bác sĩ phẫu thuật và các thành viên liên quan sau sự cố cắt nhầm chân.

Theo nội dung đơn kiện, bà Sharon là bệnh nhân ung thư và được lên lịch cắt cụt phần chân phải dưới đầu gối vào ngày 19/9/2025. Trước khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, bác sĩ đã đánh dấu đúng chân phải cần phẫu thuật.

Ê-kíp y tế cũng tiến hành kiểm tra 2 lần nhằm xác nhận danh tính người bệnh, loại phẫu thuật và vị trí cần can thiệp.

Tuy nhiên, tỉnh lại sau ca phẫu thuật, bà Sharon phát hiện phần chân trái dưới đầu gối đã bị cắt bỏ. Do chân phải vẫn là vị trí được chỉ định phẫu thuật từ đầu, các bác sĩ sau đó phải tiếp tục cắt chân này. Sai sót nghiêm trọng khiến bà Sharon mất cả 2 chân.

Bà Sharon Jacks. Ảnh: WBNS 10TV

Ngày 15/9 năm nay, bà Sharon nộp đơn kiện bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật và những thành viên khác trong ê-kíp. Đơn kiện đưa ra 9 cáo buộc, gồm sơ suất nghiêm trọng và thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát cũng như bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Bà yêu cầu được bồi thường những chi phí y tế đã phát sinh và có thể tiếp tục phát sinh trong tương lai. Yêu cầu còn bao gồm thiệt hại do tổn thương thể chất, tinh thần, thương tật vĩnh viễn và mất khả năng tận hưởng cuộc sống.

Luật sư Brad Layne, người đại diện cho bà Sharon Jacks, cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng và hoàn toàn có thể ngăn chặn. "Không có lý do gì để bào chữa cho việc này", ông Layne nói với truyền thông địa phương, đồng thời cho rằng nhiều nhân viên y tế đã không thực hiện những bước kiểm tra cần thiết trước và trong khi phẫu thuật.

Theo luật sư, ê-kíp y tế đã có nhiều cơ hội để nhận ra sai sót và dừng ca phẫu thuật. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Hậu quả mà bà Jacks phải đối mặt được mô tả là đặc biệt nghiêm trọng.

Luật sư Layne cho rằng trách nhiệm kiểm tra không chỉ thuộc về bác sĩ phẫu thuật mà còn liên quan đến điều dưỡng, bác sĩ gây mê và những nhân viên y tế tham gia ca mổ.

Về phía bệnh viện Selby General, đơn vị này xác nhận sự cố xảy ra trong ca phẫu thuật vào tháng 9/2025. Bệnh viện cho biết đội ngũ y tế khi đó đã lập tức phản ứng nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân cũng như hỗ trợ gia đình.

Sau quá trình rà soát, bệnh viện kết luận đây là sự cố có thể phòng tránh. Những quy trình bắt buộc trong phòng mổ đã không được tuân thủ đầy đủ.

Theo bệnh viện, những người liên quan đã phải chịu trách nhiệm và không còn làm việc tại cơ sở này. Các biện pháp khắc phục cũng được áp dụng trên toàn hệ thống nhằm ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Vụ kiện hiện được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.