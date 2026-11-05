Cụ bà 72 tuổi được thay cùng lúc hai khớp háng sau gãy cổ xương đùi

Kíp phẫu thuật thay hai khớp háng cho cụ bà gãy cổ xương đùi hai bên. Ảnh: BVCC

Ngày 5-11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin về trường hợp bà D.T.Y., 72 tuổi, nhập viện sau cú ngã ngồi, mông đập xuống nền nhà. Người bệnh đau dữ dội, không thể tự ngồi dậy, đứng lên hay đi lại. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bà bị gãy cổ xương đùi cả hai bên.

Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và từng trải qua hai lần phẫu thuật cột sống do chấn thương. Đây là những yếu tố khiến quá trình điều trị và phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

PGS Nguyễn Mạnh Khánh cùng ê-kíp phẫu thuật thay hai khớp háng toàn phần cho người bệnh. Ảnh: NHẬT ĐỨC

PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam cho biết, gãy cổ xương đùi hai bên cùng lúc là tổn thương hiếm gặp, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Người bệnh gần như mất khả năng vận động, gặp khó khăn trong sinh hoạt và có nguy cơ biến chứng nếu phải nằm bất động kéo dài.

Sau khi thăm khám, đánh giá toàn diện và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần hai bên. Ca phẫu thuật có sự phối hợp của các chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và nội khoa nhằm kiểm soát bệnh lý nền, bảo đảm an toàn trong quá trình can thiệp.

Sau hơn 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tích cực, có thể ngồi dậy và bắt đầu tập đi lại dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật thay cùng lúc hai khớp háng toàn phần cho người bệnh. Video: NHẬT ĐỨC

Theo PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, té ngã trong sinh hoạt, nhất là trong nhà, là nguyên nhân thường gặp gây chấn thương ở người cao tuổi. Sàn nhà trơn trượt, ẩm ướt, thiếu điểm tựa, cùng tình trạng loãng xương, choáng hoặc mất thăng bằng làm tăng nguy cơ gãy xương.

Để phòng ngừa, gia đình cần giữ sàn nhà khô ráo, bố trí lối đi thông thoáng, sử dụng vật liệu chống trượt và lắp tay vịn tại những vị trí cần thiết. Người cao tuổi cũng cần khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát bệnh lý nền và đánh giá nguy cơ loãng xương để có biện pháp dự phòng phù hợp.