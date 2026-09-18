Cụ bà 71 tuổi nguy kịch sau khi bị gai hoa giấy đâm vào chân

Người bệnh phải mở khí quản để bảo vệ đường thở. Ảnh: BVCC

Ngày 18-9, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, cụ bà 71 tuổi (ở Ninh Bình) bị gai hoa giấy đâm vào gan bàn chân phải. Một vết đâm rất nhỏ nhưng gần hai tuần sau, người bệnh bắt đầu xuất hiện cứng hàm và những cơn co cứng cơ. Khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán uốn ván toàn thể.

Dù được điều trị tích cực bằng huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT), kháng sinh, an thần, hút đờm và nuôi ăn qua sonde, sau bốn ngày, người bệnh xuất hiện viêm phổi, ứ đọng nhiều đờm. Các bác sĩ đã chỉ định mở khí quản và cho người bệnh thở máy.

Sau 16 ngày điều trị, người bệnh đã cai được máy thở và bắt đầu phục hồi chức năng vận động, hô hấp.

Theo các bác sĩ tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình), điều đáng lưu ý ở bệnh uốn ván là mức độ nguy hiểm không tỷ lệ với kích thước vết thương. Một vết đâm nhỏ, vết xước hoặc vùng da tổn thương dính đất, bụi bẩn đều có thể trở thành đường vào của vi khuẩn.

Khi độc tố tác động lên hệ thần kinh, người bệnh có thể xuất hiện cứng hàm, nuốt khó, co cứng, co giật; trường hợp nặng có thể suy hô hấp, phải mở khí quản, thở máy và điều trị kéo dài.

Thực tế tại Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội) và Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình) cho thấy, nhiều người bệnh uốn ván trước đó hoàn toàn khỏe mạnh và đường vào chỉ là những tổn thương da rất nhỏ.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với độc tố uốn ván đã gắn vào thần kinh. Điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát co giật, hỗ trợ hô hấp và phòng, chống biến chứng. Dù y học hiện đại đã có nhiều tiến bộ, uốn ván vẫn là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn.

Uốn ván là bệnh nguy hiểm nhưng theo Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình), người dân có thể chủ động phòng ngừa bệnh này hiệu quả bằng vắc xin.

“Người dân đừng nhìn kích thước vết thương, tình trạng chảy máu để đánh giá nguy cơ uốn ván. Sau khi bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, vết thương nhiễm bẩn hay kể cả khi có những vết thương da nhỏ, người dân cần xử trí vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ uốn ván cũng như chỉ định dự phòng phù hợp”, Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng đưa ra khuyến cáo, khi có vết thương nguy cơ nhiễm bẩn, người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước và xà phòng, sát khuẩn phù hợp; tuyệt đối không đắp lá, thuốc nam hay các chất không rõ nguồn gốc lên vết thương, không khâu kín vết thương. Người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí phù hợp, đặc biệt với các vết thương sâu, bẩn, do vật sắc nhọn gỉ sắt gây ra hoặc có tiếp xúc với đất, bùn.

Người lớn cần tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván định kỳ theo khuyến cáo. Những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường nguy cơ cao như: Đất, bùn, kim loại, công trường xây dựng... càng cần chú ý tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ.

Khi có vết thương nguy cơ cao cần đi khám sớm để được chỉ định tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván hoặc vắc xin nếu cần thiết.