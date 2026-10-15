Cụ bà 70 tuổi suýt mất 1,5 tỷ đồng vì đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa

Trước đó, ngày 12/10, bà T.T.Q (SN 1956, trú xã Lộc Hà) bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã Lộc Hà, thông báo bà có liên quan đến một khoản nợ ngân hàng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Đối tượng cho biết, bà Q. bị nghi vấn sử dụng số tiền đã vay để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền nên yêu cầu phải kê khai làm rõ.

Công an xã Lộc Hà đang tuyên truyền cho vợ chồng bà Q. về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng

Thấy bà Q. có biểu hiện lo sợ, đối tượng biết mình đã thao túng được tâm lý nạn nhân nên tiếp tục tra khảo thông tin cá nhân, lai lịch của chồng, con và tài sản gia đình như: vàng, ngoại tệ và sổ tiết kiệm. Trong lúc hoảng loạn, bà Q. khai báo gia đình có 1,5 tỷ đồng gửi tiết kiệm, đối tượng liền yêu cầu bà cung cấp thông tin căn cước công dân và sổ tiết kiệm để phục vụ công tác điều tra. Trước khi cúp máy, đối tượng đe dọa, yêu cầu bà Q. không được kể lại sự việc với bất kỳ ai để đảm bảo bí mật cho quá trình điều tra.

Sau khi nhận được cuộc gọi lạ, bà Q. hoang mang, lo lắng nên đã chụp ảnh căn cước công dân của 2 vợ chồng cùng sổ tiết kiệm gửi cho đối tượng theo yêu cầu. Vợ chồng bà Q. sau đó đã đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà rút số tiền 1,5 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng theo yêu cầu. Quá trình làm thủ tục rút tiền, nhân viên ngân hàng nhận thấy cặp vợ chồng già có nhiều biểu hiện bất thường nên đã tìm hiểu. Qua đó xác định, khách hàng của họ có dấu hiệu là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và không gian mạng. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà đã liên hệ Công an xã Lộc Hà để phối hợp xác minh, tuyên truyền và giải thích cho gia đình.

Sau khi được Công an xã Lộc Hà và nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích, vợ chồng bà Q. mới biết đây là một trong những thủ đoạn của những kẻ lừa đảo qua điện thoại, nên đã ổn định tâm lý, dừng lại việc rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm chuyển cho những kẻ lừa đảo.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra.

Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm, không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tự ý chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng. Hãy bình tĩnh kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.