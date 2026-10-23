Cụ bà 110 tuổi vẫn tự nấu ăn, bí quyết sống thọ nằm ở những điều ít ai ngờ

Cụ bà Nghiêm Quế Phượng 110 tuổi ở Trung Quốc vẫn duy trì nhiều hoạt động sinh hoạt độc lập. Câu chuyện của bà gợi mở những thói quen có lợi cho sức khỏe, từ vận động thường xuyên, ăn uống điều độ đến giữ tinh thần lạc quan.

Theo tờ Sina, cụ bà Nghiêm Quế Phượng, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc), sinh năm 1916. Dù đã bước sang tuổi 110, bà vẫn có thể tự rửa mặt, chải tóc, dọn giường, đi bộ quanh khu dân cư và chuẩn bị những bữa ăn đơn giản.

Sinh hoạt hằng ngày của bà khá điều độ. Bà thường đi ngủ vào khoảng 20h, thức dậy lúc 7h sáng, dành thời gian trò chuyện với hàng xóm và đi dạo khi thời tiết thuận lợi. Những ngày có nắng đẹp, bà thích ngồi thư giãn ngoài trời.

Về ăn uống, bà không quá cầu kỳ, chủ yếu sử dụng các món mềm, dễ ăn như cháo, mì, bánh hấp và hạn chế những món nhiều dầu mỡ. Theo người thân, bà còn có tính cách điềm đạm, ít nóng giận và không để những chuyện buồn kéo dài.

Cụ bà sống thọ tới 110 tuổi vẫn tự chăm sóc bản thân, các chỉ số sức khỏe gần như bình thường. Ảnh: Sina.

Câu chuyện của cụ bà cho thấy những thói quen đơn giản có thể góp phần duy trì sức khỏe khi tuổi cao. Tuy nhiên, không thể khẳng định riêng những thói quen này là nguyên nhân giúp một người sống đến 110 tuổi, bởi tuổi thọ còn chịu ảnh hưởng của di truyền, môi trường sống và nhiều yếu tố khác.

Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày

Duy trì hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, huyết áp và duy trì sức mạnh cơ bắp. Người lớn tuổi nên lựa chọn cường độ phù hợp, chú ý nguy cơ té ngã và sử dụng dụng cụ hỗ trợ khi cần thiết.

Biết cách tận dụng ánh nắng hợp lý

Bí quyết sống thọ của cụ bà Nghiêm Quế Phượng là có thói quen ngồi thư giãn ngoài trời vào những ngày đẹp trời. Ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho xương. Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc cần điều chỉnh theo thời tiết, loại da và điều kiện sức khỏe; nên tránh nắng gay gắt, không phơi nắng quá lâu để hạn chế tổn thương da.

Tham gia hoạt động cộng đồng

Dù ở tuổi cao nhưng cụ bà luôn trò chuyện với người thân, bạn bè và hàng xóm giúp người cao tuổi giảm cảm giác cô đơn, duy trì kết nối xã hội và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Đọc sách, chơi trò chơi trí tuệ hoặc tham gia hoạt động cộng đồng cũng là những cách giúp duy trì sự linh hoạt của tư duy.

Ngủ đủ giấc, giữ giờ giấc ổn định

Một lịch sinh hoạt đều đặn góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Người cao tuổi nên duy trì giờ ngủ, giờ thức tương đối cố định, hạn chế chất kích thích vào buổi tối và trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên mất ngủ, ngáy to hoặc buồn ngủ ban ngày.

Ăn uống đa dạng, không bỏ bữa

Thay vì ăn kiêng cực đoan, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn cân đối, cung cấp đủ năng lượng, protein, rau xanh, trái cây và các dưỡng chất thiết yếu. Với người ăn kém hoặc khó nhai nuốt, thức ăn có thể được điều chỉnh độ mềm để bảo đảm dinh dưỡng.

Hạn chế món quá mặn, nhiều dầu mỡ

Giảm muối, hạn chế chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn có thể giúp kiểm soát huyết áp, mỡ máu và nguy cơ bệnh tim mạch. Người cao tuổi vẫn cần chất béo lành mạnh và đủ năng lượng, tránh ăn quá ít dẫn đến suy dinh dưỡng.

Giữ tinh thần ổn định

Theo cụ bà Nghiêm Quế Phượng, thư giãn, duy trì sở thích cá nhân, trò chuyện với người thân và giải quyết căng thẳng là những cách hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Không nên hiểu việc sống tích cực là phải kìm nén cảm xúc; khi buồn bã hoặc lo âu kéo dài, người cao tuổi cần được chia sẻ và hỗ trợ phù hợp.