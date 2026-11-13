Cụ bà 110 tuổi vẫn tự làm việc nhà, bí quyết sống thọ giản dị đến bất ngờ

Câu chuyện về cụ Trần Thư Quần, sống tại làng Youmeng, thị trấn Chu Pha, huyện Kinh Nham, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày 5/11 vừa qua, cụ đã đón sinh nhật lần thứ 110 trong không khí ấm cúng bên con cháu, người thân và hàng xóm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là tuổi thọ đáng nể mà còn là tình trạng sức khỏe của cụ. Ở tuổi 110, cụ vẫn có thể tự đi lại, bóc đậu, nhổ cỏ ven đường và đến thăm những người thân trẻ tuổi hơn.

Theo chia sẻ của cháu trai, cụ Trần sinh năm 1916, cả đời gắn bó với cuộc sống nông thôn. Thời trẻ, cụ thường xuyên làm các công việc lao động chân tay, nổi tiếng chăm chỉ và tháo vát.

Đáng chú ý, gia đình cụ có nhiều thành viên sống thọ. Ba người em trai của cụ hiện lần lượt 100, 98 và 91 tuổi. Con trai cả của cụ cũng đã ngoài 90 tuổi, con gái 87 tuổi và hai người con trai khác đều trên 70 tuổi. Hiện gia đình có 5 thế hệ cùng chung sống, trong đó thành viên nhỏ tuổi nhất là chắt của cụ, mới 6 tuổi.

Theo anh Hùng Bính, nếu tất cả con cháu đều có thể trở về đoàn tụ trong dịp sinh nhật bà, gia đình có lẽ phải chuẩn bị hơn chục bàn tiệc mới đủ chỗ. Tuy nhiên, do nhiều người đi làm xa, buổi mừng thọ thường chỉ có những người thân ở quê và các thành viên gần gũi tham dự.

Hình ảnh gia đình bà Trần Thục Quần thu hút sự chú ý nhờ tuổi thọ đáng kinh ngạc của tất cả các thành viên. Ảnh: Red Star News.

Cụ Trần không áp dụng chế độ ăn kiêng hay phương pháp dưỡng sinh đặc biệt nào. Cụ vẫn ăn những món quen thuộc như các thành viên khác, có thể ăn cay và đặc biệt yêu thích thịt gà, thịt vịt.

Một trong những điểm đáng chú ý là cụ duy trì nếp sinh hoạt tương đối điều độ. Thay vì ngồi một chỗ cả ngày, cụ vẫn chủ động làm những công việc nhà phù hợp với thể trạng. Những hoạt động nhẹ nhàng này giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động, hạn chế tình trạng suy giảm thể lực do ít hoạt động.

Bên cạnh đó, cụ vẫn tham gia các đợt khám sức khỏe định kỳ tại địa phương. Theo gia đình, cụ từng phải nhập viện điều trị thiếu máu khi khoảng 100 tuổi nhưng sau đó đã hồi phục. Hiện cụ không mắc những bệnh mạn tính phổ biến như tăng huyết áp hay tiểu đường.

Theo ông Hùng Bạch, cháu trai của cụ, điều đáng quý nhất ở bà nội là tính cách vui vẻ, cởi mở và ít khi để bụng những chuyện không vui. Cụ luôn giữ tinh thần thoải mái, thích trò chuyện và gần gũi với con cháu.

Gia đình cũng cho rằng sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của các thành viên là một trong những yếu tố giúp cụ duy trì cuộc sống vui vẻ khi tuổi đã cao.

Về hiện tượng có nhiều người cao tuổi trong gia đình này, bà Trần Mỹ Quyên - Phó trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện Nhân dân Lạc Sơn, cho biết, đây thực sự là hiện tượng "trường thọ theo gia đình". Các yếu tố di truyền có thể đóng vai trò nhất định, tuy nhiên không thể khẳng định rằng tuổi thọ của họ hoàn toàn do gene quyết định.

Theo các chuyên gia, muốn duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, mỗi người nên chú ý xây dựng những thói quen tích cực từ sớm:

Ăn uống cân bằng: Ưu tiên rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và hạn chế đồ ăn nhiều muối, đường, chất béo bão hòa.

Duy trì vận động: Đi bộ, làm vườn, tập dưỡng sinh hoặc thực hiện những hoạt động phù hợp với thể trạng giúp duy trì sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động.

Ngủ nghỉ điều độ: Duy trì giờ ngủ ổn định, hạn chế thức khuya và chú ý chất lượng giấc ngủ.

Tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia: Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh mạn tính khác.

Giữ tinh thần tích cực: Duy trì giao tiếp xã hội, gần gũi người thân và tránh để căng thẳng kéo dài.

Khám sức khỏe định kỳ: Theo dõi huyết áp, đường huyết và các chỉ số sức khỏe để phát hiện sớm bất thường.