Cụ bà 106 tuổi thích ăn kem, kẹo ngọt, vừa đón dấu mốc đặc biệt

Tuổi 106 vẫn mê kem, kẹo ngọt

Những ngày đầu tháng 11, căn nhà của ông Nguyễn Văn Phú (SN 1964), ở xã Trung Lộc, Nghệ An, rộn ràng hơn thường ngày khi con cháu trở về sum họp. Trong bữa cơm thân mật, mọi người quây quần bên cụ Nguyễn Thị Bút (106 tuổi), cùng chia sẻ niềm vui khi cụ vừa đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ở tuổi 106, sức khỏe đã suy giảm, đôi mắt không còn nhìn thấy, phần lớn thời gian phải nằm một chỗ, nhưng cụ Bút vẫn còn minh mẫn. Khi được hỏi về gia đình, cụ cho biết, mình có 8 người con (2 trai và 6 gái). Các con đều đã trưởng thành, lập gia đình, có cuộc sống riêng và thường xuyên quan tâm, chăm sóc mẹ.

Cụ Nguyễn Thị Bút năm nay 106 tuổi.

Dù tuổi cao, cụ Bút vẫn giữ những sở thích rất đỗi đời thường. Theo bà Nguyễn Thị Hà (SN 1966), con dâu thứ hai của cụ, mẹ chồng không kén ăn, đặc biệt thích kem, bánh khô và các loại kẹo ngọt. “Trời lạnh mẹ vẫn thích ăn kem, kẹo ngọt. Mẹ ăn uống khá dễ, không kén chọn”, bà Hà chia sẻ.

Suốt 40 năm làm dâu, bà Hà chứng kiến sức khỏe mẹ chồng thay đổi theo thời gian. Việc chăm sóc cụ Bút cũng trở thành một phần trong cuộc sống của bà suốt nhiều năm qua.

“Khoảng 10 năm trước, dù đã ngoài 90 tuổi, mẹ vẫn có thể vịn tường đi lại, tự vệ sinh cá nhân. Những năm gần đây, sức khỏe mẹ yếu dần, mắt không còn nhìn thấy, phải nằm một chỗ và cần người thân hỗ trợ trong mọi sinh hoạt hằng ngày”, bà Hà chia sẻ.

Cụ Bút và con dâu - bà Nguyễn Thị Hà.

Theo bà Hà, cụ Bút vốn là người sạch sẽ, cẩn thận, luôn coi trọng nề nếp sinh hoạt. Dù tuổi cao, sức yếu, cụ vẫn thường căn dặn con cháu phải sống tốt, chăm chỉ làm ăn, nỗ lực vươn lên để cuộc sống ngày càng ổn định, đủ đầy.

Cụ Bút hiện có 29 người cháu và đông chắt, chút. Các thế hệ trong gia đình luôn quan tâm, quây quần bên cụ, cùng chăm sóc và sẻ chia những niềm vui tuổi già.

Dù đôi mắt không còn nhìn thấy, cụ Bút vẫn nhận ra người thân qua giọng nói quen thuộc. Mỗi khi nghe tiếng con cháu gọi, cụ đều biết ai đang ở bên mình. Sự nhận biết giản dị ấy khiến các thành viên trong gia đình thêm xúc động, bởi tình thân vẫn được gìn giữ qua năm tháng.

Cụ Bút bên các chắt, chút.

Gia đình tổ chức bữa cơm thân mật để chúc mừng cụ Bút nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ngày 8/11, sau khi cụ Bút được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, con cháu quây quần bên mâm cơm thân mật để chúc mừng cụ. Bữa cơm không chỉ là dịp chia sẻ niềm vui trước dấu mốc đặc biệt của người mẹ, người bà 106 tuổi, mà còn là khoảnh khắc sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Tám thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng

Sinh ngày 10/1/1920, cụ Nguyễn Thị Bút đã đi qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động của quê hương, đất nước. Tuổi trẻ của cụ gắn với phong trào cách mạng ở địa phương, khi điều kiện sống và hoạt động còn nhiều khó khăn.

Từ năm 1952 đến năm 1953, cụ tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã Nghi Xá. Từ tháng 12/1953 đến năm 1955, cụ tiếp tục tham gia công tác Nông hội xã, góp sức vận động, tập hợp quần chúng và xây dựng phong trào tại cơ sở.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, chúc mừng cụ Nguyễn Thị Bút trong ngày nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Giai đoạn 1956-1957, cụ đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Chi bộ Nông hội xã Nghi Xá. Từ tháng 12/1957 đến năm 1960, cụ tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã. Những công việc ở cơ sở tuy không mang những chức danh lớn, nhưng đòi hỏi sự tận tụy, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân.

Năm 1961, cụ nghỉ công tác ở xã, trở về sinh hoạt tại cơ sở. Giai đoạn 1964-1966, cụ tiếp tục tham gia Ban Chấp hành phụ nữ ở cơ sở. Đến năm 1973, do điều kiện sức khỏe, cụ nghỉ tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương, song vẫn duy trì sinh hoạt Đảng.

Từ Chi bộ 2, xã Nghi Xá trước đây đến Chi bộ Hưng Xá, xã Trung Lộc hôm nay, cụ vẫn gắn bó với tổ chức Đảng ở quê hương. Trong quá trình hoạt động, cụ được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp trong những năm tháng cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Bút.

Trong dịp trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026, toàn tỉnh Nghệ An có 8 đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Cụ Nguyễn Thị Bút là người cao tuổi nhất.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, đã trao quyết định, giấy chứng nhận và trực tiếp gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Bút.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên, đồng thời thể hiện lòng trung thành với Đảng, nghị lực và phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của cụ Bút mà còn là dấu mốc ý nghĩa đối với gia đình, ghi dấu chặng đường bền bỉ cống hiến và giữ trọn niềm tin của người đảng viên lão thành.

Cụ Nguyễn Thị Bút nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

“Gia đình rất tự hào khi mẹ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của mẹ mà còn là niềm vinh dự của con cháu. Chúng tôi mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên gia đình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu”, ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.