Cụ bà 106 tuổi sống khỏe nhờ 3 điều tưởng đơn giản

Sống qua tuổi 100 từng được xem là điều hiếm có, nhưng ngày càng nhiều cụ ông, cụ bà trên thế giới vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh, minh mẫn và năng động ở tuổi xưa nay hiếm. Đằng sau tuổi thọ đáng ngưỡng mộ ấy thường là những thói quen rất đỗi giản dị được duy trì trong nhiều năm. Cụ Đinh Quế Quyên là một trường hợp như vậy.

Ở tuổi 106, cụ Đinh Quế Quyên ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn và giữ được làn da khiến nhiều người bất ngờ. Bí quyết của cụ không cầu kỳ mà xoay quanh 3 nguyên tắc đơn giản trong ăn uống, chăm sóc bản thân và sinh hoạt.

Cụ Đinh Quế Quyên vẫn giữ được tinh thần vui vẻ và nguồn năng lượng đáng nể. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Ningbo Evening News vào cuối tháng 4/2026, cụ gây ấn tượng với giọng nói rõ ràng, tinh thần sảng khoái và vẻ ngoài khỏe khoắn.

Cụ còn tự tay lấy kẹo mời từng người và vui vẻ chúc mọi người sống lâu, khỏe mạnh. Sự thân thiện, lạc quan của cụ khiến buổi trò chuyện trở nên gần gũi.

Theo con gái cụ, kết quả khám sức khỏe tổng quát gần đây của mẹ đều nằm trong ngưỡng bình thường. Cụ cũng không gặp tình trạng "tam cao", gồm tăng huyết áp, đường huyết và mỡ máu cao.

Khi được hỏi về bí quyết duy trì sức khỏe ở tuổi ngoài 100, cụ Đinh chia sẻ những nguyên tắc đã được duy trì trong nhiều năm. Cụ thể, trong ăn uống, cụ Đinh ưu tiên các món thanh đạm, thỉnh thoảng bổ sung một lượng vừa phải thực phẩm giàu đạm. Đặc biệt, cụ có thói quen không ăn thức ăn đã để qua đêm.

Thói quen này cũng phù hợp với nguyên tắc an toàn thực phẩm: thức ăn đã nấu chín nếu bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn.

Thay vì nấu quá nhiều rồi để dành, cụ thường lựa chọn khẩu phần vừa đủ và ưu tiên dùng thực phẩm ngay sau khi chế biến.

Một điều khác khiến nhiều người chú ý là cụ Đinh gần như không có thói quen chăm sóc da cầu kỳ. Theo gia đình, cụ hầu như không sử dụng mỹ phẩm mà chỉ rửa mặt đơn giản vào buổi sáng và buổi tối. Dù vậy, làn da của cụ vẫn được nhận xét là sạch và khá sáng ở độ tuổi ngoài 100.

Tuy nhiên, đây chỉ là thói quen cá nhân và không thể xem là công thức giúp mọi người có làn da đẹp hoặc trẻ lâu. Tình trạng da chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, tuổi tác, môi trường và lối sống.

Điều đáng chú ý trong bí quyết sống thọ của cụ là trong nhiều thập kỷ, cụ Đinh duy trì nếp sống đi ngủ sớm. Khi còn trẻ, cụ hiếm khi thức quá 23h. Khi tuổi cao hơn, cụ thường lên giường từ khoảng 20h.

Theo cụ, việc sinh hoạt thuận theo nhịp ngày - đêm, ban ngày làm việc và buổi tối nghỉ ngơi, giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định.

Các chuyên gia về giấc ngủ nhìn chung khuyến nghị người trưởng thành duy trì lịch ngủ đều đặn và đảm bảo thời lượng ngủ phù hợp. Thói quen thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ.

Câu chuyện của cụ Đinh Quế Quyên không phải trường hợp duy nhất ở Trung Quốc khi nhiều người sống trên 100 tuổi duy trì những thói quen sinh hoạt khá giản dị.

Ở tuổi 106, cụ Đinh không đưa ra một công thức đặc biệt để sống thọ. Ba nguyên tắc "không ăn đồ để qua đêm, không lạm dụng mỹ phẩm và không thức khuya" đơn giản nhưng đã trở thành những thói quen được cụ duy trì trong thời gian dài.