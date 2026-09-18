Cụ bà 101 tuổi đột quỵ được cứu sống, tái thông hoàn toàn mạch não

Liên tiếp tiếp nhận các ca nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn, Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã cấp cứu và can thiệp lấy huyết khối cho nhiều người bệnh cao tuổi.

Cụ ông 87 tuổi hôn mê do tắc động mạch thân nền

Người bệnh nam 87 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang, được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, người bệnh được điều trị nhồi máu não cấp và tiêu huyết khối tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, tình trạng có cải thiện. Tuy nhiên, sau đó, người bệnh đột ngột chậm ý thức.

Chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện tắc động mạch thân nền. Đây là tình trạng có thể nhanh chóng dẫn đến hôn mê, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy và chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, Glasgow 8 điểm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành can thiệp lấy huyết khối cơ học. Mạch máu được tái thông hoàn toàn, đạt TICI 3. Sau can thiệp, ý thức người bệnh cải thiện lên Glasgow 12 điểm, không ghi nhận liệt khu trú, huyết động ổn định.

Từ liệt nửa người đến phục hồi cơ lực 4/5

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 71 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và duy trì thuốc theo đơn.

Khoảng 5 giờ trước khi đến Trung tâm Đột quỵ, người bệnh đột ngột tê bì nửa người trái, méo miệng, nói khó. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, Glasgow 13 điểm, nói khó, liệt nửa người trái với cơ lực 1/5.

Cộng hưởng từ sọ não xác định nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa đoạn M1. Nhận định đây là trường hợp tắc mạch máu lớn cần tái thông khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành lấy huyết khối cơ học.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, Glasgow 15 điểm, giảm nói khó. Cơ lực bên liệt cải thiện lên 4/5 và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Can thiệp lấy huyết khối - Ảnh BVCC

101 tuổi vẫn còn cơ hội điều trị

Đáng chú ý, một bệnh nhân nữ 101 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, Parkinson và suy tim, đang điều trị thuốc thường xuyên tại nhà, cũng được cấp cứu vì đột quỵ.

Khoảng 2 giờ trước khi vào viện, người bệnh đột ngột nói khó, liệt nửa người phải. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê. Tại đây, người bệnh được điều trị tiêu sợi huyết trong những giờ đầu.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lơ mơ, thất ngôn, Glasgow 11 điểm, liệt nửa người với cơ lực 1/5, NIHSS 16.

Cộng hưởng từ sọ não cho thấy nhồi máu não do tắc đoạn M1 động mạch não giữa bên trái. Vì người bệnh vẫn trong khoảng thời gian vàng, các bác sĩ chỉ định lấy huyết khối cơ học.

Can thiệp được thực hiện khoảng 2,5 giờ sau khi khởi phát triệu chứng. Động mạch não giữa bên trái được tái thông hoàn toàn, đạt TICI 3. Đến ngày điều trị thứ hai, ý thức cải thiện, Glasgow 13 điểm, cơ lực khoảng 3–4/5 và huyết động cơ bản ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ kiểm tra sự bình phục của người bệnh - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần nhớ:

Méo miệng, nhân trung lệch.

Nói khó, nói ngọng hoặc không nói được.

Yếu, tê bì hoặc liệt tay chân, đặc biệt một bên cơ thể.

Đột ngột lú lẫn, giảm ý thức hoặc hôn mê.

Chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đi lại khó khăn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người thân cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, điều trị đột quỵ. Mỗi phút trì hoãn có thể làm giảm cơ hội hồi phục và tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

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