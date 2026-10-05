Cụ bà 101 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ và luôn minh mẫn

Sinh năm 1925 tại Quận Brooklyn, Thành phố New York (Mỹ), cụ bà Natalie Groeger từng làm nhân viên tổng đài và đại diện chăm sóc khách hàng. Trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 68 năm, cụ giờ đây là người đứng đầu gia đình 4 thế hệ gồm 2 người con, 4 người cháu cùng 6 người chắt.

Hiện đang sinh sống tại trung tâm hỗ trợ người cao tuổi ở thành phố Englewood, tiểu bang New Jersey (Mỹ), cụ Groeger vừa đón mừng cột mốc 101 tuổi bên gia đình và người thân trong tháng 10 năm nay.

Cụ bà Natalie Groeger vừa đón mừng cột mốc 101 tuổi bên gia đình và người thân trong tháng 10 năm nay. Ảnh: Viện dưỡng lão The Bristal at Englewood.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ và minh mẫn ở tuổi "xưa nay hiếm", người phụ nữ đặc biệt này khẳng định cụ không hề có bất kỳ công thức kỳ diệu nào ngoài việc luôn duy trì 5 thói quen dưới đây.

Chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp thưởng thức món ăn yêu thích

Mỗi buổi sáng, cụ Natalie Groeger luôn bắt đầu bữa ăn của mình bằng một bát quả việt quất tươi. "Tôi ăn rất nhiều quả việt quất. Tôi cực kỳ thích chúng", cụ bà chia sẻ.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao thói quen này vì việt quất chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường loại 2 và tăng cường khả năng nhận thức.

Bên cạnh việt quất, thực đơn hàng ngày của cụ Groeger còn có táo và bơ, những loại quả rất tốt cho hệ tiêu hóa, làn da cũng như sức khỏe tim mạch.

Việt quất chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường loại 2 và tăng cường khả năng nhận thức. Ảnh minh họa: Longevity Protocols.

Song dù duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, cụ bà 101 tuổi không hề áp đặt cho mình một chế độ ăn kiêng hà khắc. Cụ vẫn cho phép bản thân thưởng thức trứng rán, bánh muffin, thịt xông khói và chocolate đen.

"Tôi thích thịt xông khói. Có lẽ tôi không nên ăn nó, nhưng tôi vẫn ăn", cụ Groeger tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People. "Tôi cho phép bản thân nuông chiều sở thích, nhưng cố gắng không làm quá đà".

Giải thích về lý do một số người cao tuổi vẫn có thể ăn các món ăn chưa lành mạnh như thịt xông khói, bác sĩ Thomas Perls, Giám đốc Dự án Nghiên cứu Người cao tuổi New England, cho biết: "Họ sở hữu một sự kết hợp rất hiếm gặp của các gen bảo vệ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác".

Duy trì thói quen vận động cơ thể mỗi ngày

Tập luyện thể chất là yếu tố quan trọng giúp cụ Natalie Groeger duy trì sự dẻo dai qua hơn 1 thế kỷ.

Từ khi còn trẻ, cụ đã có niềm đam mê lớn với bộ môn khiêu vũ và từng tự tay dạy nhảy cho người chồng của mình. Vào mỗi sáng Chủ nhật sau bữa ăn, hai vợ chồng cụ lại cùng nhau khiêu vũ khắp phòng khách và phòng ăn trong tiếng nhạc đĩa thanh bình.

Ảnh cụ bà Natalie Groeger trong một buổi học khiêu vũ thời trẻ. Ảnh: Natalie Groeger.

Bước sang tuổi "bách niên", dù không còn thể di chuyển nhanh nhẹn như xưa, cụ Groeger vẫn tham gia các bài tập nhảy trên ghế để vận động theo nhịp điệu. "Tôi cảm thấy mình vẫn như một vũ công Rockette vì chân tôi đá cao đến thế cơ mà. Nhưng bây giờ thì tôi không làm thế được nữa rồi", cụ dí dỏm nói.

Y học hiện đại chứng minh khiêu vũ là bài tập kết hợp giữa nhịp điệu và sức bền, mang lại lợi ích to lớn cho tim mạch, khả năng giữ thăng bằng và giảm rủi ro mắc chứng sa sút trí tuệ ở người già.

Việc vận động đều đặn còn giúp người cao tuổi bảo vệ khối lượng cơ bắp và duy trì khả năng tự lập trong sinh hoạt.

Nuôi dưỡng các sở thích giúp thư giãn tâm trí

Bên cạnh việc rèn luyện thân thể, cụ Natalie Groeger luôn tìm kiếm những hoạt động thủ công và trò chơi trí tuệ để giữ cho tinh thần luôn thư thái. Cụ đã gắn bó với công việc đan lát từ khi còn nhỏ và từng tự tay làm nên những chiếc chăn, mũ và áo len cho người thân.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt động thủ công có khả năng làm dịu tâm trí, hỗ trợ quản lý nỗi đau và giảm bớt căng thẳng hiệu quả.

Cụ bà Natalie Groeger và chắt nội mới sinh. Ảnh: Natalie Groeger.

Hiện tại, khi đôi bàn tay không còn linh hoạt cho việc đan lát, cụ chuyển sang chơi xếp bài trên máy tính bảng và tham gia các ván bài Canasta cùng bạn bè. Những trò chơi tương tác này đòi hỏi sự tư duy và giao tiếp xã hội, từ đó giúp duy trì minh mẫn cho hệ thần kinh.

Ngoài ra, cụ Groeger cũng thường xuyên gọi điện video để chuyện trò cùng các cháu chắt, giữ cho mối liên kết gia đình luôn ấm áp.

"Tôi giữ liên lạc với các cháu bằng cách trò chuyện qua video thường xuyên giữa những lần chúng đến thăm nhà. Tôi tận dụng mọi cơ hội có được để gặp gỡ và dành thời gian chất lượng bên nhau", cụ thổ lộ. "Dù là cùng nhau ăn mừng một dịp đặc biệt hay chỉ đơn giản là trò chuyện và cười đùa cùng nhau, khoảng thời gian đó đối với tôi có ý nghĩa hơn tất cả".

Giải tỏa căng thẳng cuộc sống bằng nụ cười và sự hài hước

Một trong những nguyên tắc sống quan trọng của cụ Natalie Groeger là không bao giờ quá nghiêm trọng hóa mọi vấn đề hay vướng bận vào những phiền muộn khó kiểm soát. Cụ lựa chọn không nói nhiều về các rắc rối cá nhân vì điều đó giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thay vào đó, cụ Groeger mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh bằng tiếng cười, những câu chuyện đùa vui vẻ. "Tôi là một người vui vẻ. Tôi thích cười, thích đùa giỡn", cụ nói. "Ngày trước tôi từng kể chuyện rất hay và còn biết kể cả chuyện đùa tếu táo nữa".

Cụ bà Natalie Groeger và một nhân viên của Viện dưỡng lão The Bristal at Englewood. Ảnh: Natalie Groeger.

Giới nghiên cứu y khoa nhận định, trạng thái căng thẳng kéo dài có thể làm giảm gần 3 năm tuổi thọ và đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học của cơ thể. Ngược lại, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và tinh thần kiên cường sẽ làm chậm quá trình này.

Do đó, duy trì thói quen sống vui vẻ, cởi mở và chủ động giao lưu với mọi người giúp những người như cụ Groeger vừa được cởi bỏ áp lực về tinh thần, vừa bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Giữ vững thái độ sống lạc quan trước mọi biến cố cuộc đời

Tự nhận mình là một người hoàn toàn lạc quan, cụ Natalie Groeger tin tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp dù bản thân từng trải qua không ít khó khăn suốt 1 một thế kỷ qua.

"Tôi cố gắng mỉm cười, cười đùa và tận hưởng thời gian bên những người xung quanh. Tôi mỉm cười với bất kỳ ai mình gặp và có những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè cũng như các nhân viên nơi tôi sống", cụ chia sẻ.

Tinh thần hướng về phía trước, kết hợp với thói quen chăm chút cho ngoại hình mỗi sáng như trang điểm nhẹ và chọn trang phục yêu thích, giúp cụ Groeger bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng dồi dào.

Các công trình khoa học đã chứng minh tinh thần lạc quan có mối liên hệ chặt chẽ với tuổi thọ vượt trội từ 85 tuổi trở lên. Những người sống lạc quan thường sở hữu hệ tim mạch, miễn dịch và hô hấp khỏe mạnh hơn, giúp kéo dài tuổi thọ thêm từ 11 đến 15%.

Cụ bà Natalie Groeger đón sinh nhật thứ 100 bên gia đình vào năm 2025. Ảnh: Natalie Groeger.

Thái độ sống tích cực giúp những người cao tuổi như cụ Groeger chỉ xem khó khăn là thử thách cần vượt qua thay vì mối đe dọa, từ đó tạo nên tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe suốt chặng đường dài.

"Tôi không căng thẳng về những điều mình không thể kiểm soát. Tôi nghĩ bạn phải biết tận hưởng từng khoảnh khắc được ban tặng mỗi ngày, giữ tinh thần tích cực và tiếp tục tìm lý do để mỉm cười", cụ bà 101 tuổi nhắn nhủ.