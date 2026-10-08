Cụ bà 100 tuổi phục hồi tốt sau mổ gãy xương đùi

Hình ảnh chụp X-quang trước và sau phẫu thuật.

Ngày 8/10, thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Trãi, đơn vị tiếp nhận cụ bà 100 tuổi bị gãy xương đùi do tai nạn sinh hoạt. Khai thác bệnh sử, cụ bà có tiền sử tăng huyết áp và rối loạn giấc ngủ. Sau cú ngã, vùng mông trái đập mạnh xuống nền nhà gây nên những cơn đau dữ dội vùng háng và đùi trái. Cơn đau tăng lên khi cử động, chân trái hạn chế vận động.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy liên mấu chuyển kèm gãy 1/3 trên thân xương đùi trái. Theo các chuyên gia, đây là dạng chấn thương cực kỳ nguy hiểm ở người cao tuổi. Nếu không can thiệp kịp thời, việc nằm bất động kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng như viêm phổi, suy tim, huyết khối, loét tì đè và suy giảm chức năng vận động.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật.

Ê-kíp y bác sĩ lập tức cố định chi bằng nẹp chống xoay để hạn chế di lệch và giảm đau. Với bệnh nhân 100 tuổi, quyết định mổ đòi hỏi quá trình đánh giá toàn diện và vô cùng thận trọng. Suốt 6 ngày, bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều trị nội khoa nhằm ổn định chỉ số tim mạch, hô hấp để đạt thể trạng tốt nhất trước ca đại phẫu.

Sau khi tối ưu hóa tình trạng toàn thân, ca phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng nẹp vít khóa diễn ra. Ở giai đoạn hậu phẫu, bệnh nhân được chăm sóc tích cực, kiểm soát đau và theo dõi chặt chẽ mọi nguy cơ do tuổi tác; đồng thời, vật lý trị liệu được triển khai sớm ngay trên giường bệnh. Theo các bác sĩ, việc vận động phù hợp từ những ngày đầu sau mổ có ý nghĩa then chốt giúp phòng ngừa biến chứng do nằm lâu và kích thích phục hồi.

Đến ngày hậu phẫu thứ 13, sức khỏe bệnh nhân ổn định hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện. Hiện, cụ bà có thể tự đứng và đi lại vững chãi với sự trợ giúp của khung hỗ trợ.