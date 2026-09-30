Cứ 7 phút có 1 doanh nghiệp Việt sử dụng AI: Thời kỳ 'dùng thử cho biết' đã qua

Theo báo cáo "Khai phá tiềm năng AI Việt Nam 2026" công bố tại AWS Cloud and AI Day ngày 29/9, Việt Nam hiện có khoảng 245.000 doanh nghiệp ứng dụng AI, tương đương 26% tổng số doanh nghiệp.

Tốc độ triển khai cho thấy AI đang dần chuyển từ giai đoạn tìm hiểu sang được đưa vào hoạt động thực tế.

Đối chiếu với số liệu năm 2025, ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, nhận định: "Câu chuyện AI của Việt Nam đã dịch chuyển từ sự đón nhận (Adoption) sang tạo ra tác động (Impact) và làn sóng tiếp theo sẽ tưởng thưởng cho những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng quy mô".

Đồng thời, theo ông, doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển từ câu hỏi “Chúng ta có nên áp dụng AI không” sang “Làm thế nào để mở rộng quy mô những gì đã và đang phát huy hiệu quả”.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, phát biểu tại sự kiện AWS Cloud and AI Day ngày 29/9. Ảnh: Lan Anh

Khảo sát của AWS cho thấy 64% doanh nghiệp sử dụng AI ghi nhận doanh thu tăng trung bình 15%, trong khi 72% cho biết năng suất được cải thiện. Khoảng 78% kỳ vọng AI tiếp tục là động lực tăng trưởng trong năm tới.

Dù vậy, mức độ ứng dụng chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả công nghệ này. 61% doanh nghiệp đang dùng AI vẫn ở giai đoạn thử nghiệm và 46% chưa có phương pháp rõ ràng để đo lường hiệu quả đầu tư (ROI).

Ông Eric Yeo cho rằng doanh nghiệp cần xác định các chỉ số kinh doanh trước khi triển khai AI, chẳng hạn doanh thu hoặc số khách hàng mới, thay vì chỉ đo lượng token sử dụng hay mức tăng năng suất.

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), AI đã được đưa vào quy trình phát triển sản phẩm. Công ty triển khai môi trường lập trình Kiro cho 460 cán bộ nhân viên, gồm toàn bộ kỹ sư và khoảng 40% còn lại là nhân sự phi kỹ thuật.

Sau khi áp dụng, thời gian phát triển tính năng giảm 25%, trong khi 70% mã nguồn do AI tạo ra được duyệt ngay từ lần đầu.

Trong một quý, TCBS đưa vào hoạt động ba nền tảng, trong đó có nền tảng đầu tư tự động theo mục tiêu TCWealth.

AI agent bắt đầu được đưa vào quy trình

Một xu hướng mới được đề cập trong báo cáo là Agentic AI - các hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện một chuỗi công việc thay vì chỉ phản hồi yêu cầu của người dùng.

Trong nhóm doanh nghiệp đã tích hợp AI agent, 81% ghi nhận năng suất tăng, 61% cho biết tốc độ ra quyết định được cải thiện và 68% nhận thấy hiệu quả vận hành tăng.

Katalon, doanh nghiệp phát triển phần mềm, đã đưa AI agent vào quy trình kiểm thử. Thời gian thực hiện các tác vụ liên quan đến phát hành giảm 90%, trong khi tốc độ kiểm thử thủ công tăng khoảng 10 lần.

Katalon, doanh nghiệp phát triển phần mềm kiểm thử tự động, đã đưa AI agent vào quy trình kiểm thử. Thời gian “xây dựng kịch bản kiểm thử” giảm 90%, trong khi tốc độ kiểm thử thủ công tăng khoảng 10 lần.

Bà Lê Phan Thùy Mai, Giám đốc Quản lý sản phẩm Katalon, cho biết công ty áp dụng mô hình "AI dẫn dắt, con người quản trị".

"Con người vẫn chịu trách nhiệm thiết lập ranh giới rủi ro, xem xét các trường hợp ngoại lệ, phê duyệt và đưa ra quyết định phát hành cuối cùng. Vì mọi hành động và kết quả đầu ra đều có bằng chứng hỗ trợ, các đội ngũ sẽ biết chính xác AI đã làm gì và tại sao kết quả đó lại đủ an toàn để đặt niềm tin", bà nói.

Tại TCBS, ông Trịnh Thế Thành, Giám đốc Công nghệ cho biết công ty xem các mô hình AI có khả năng thực thi công việc là một cơ hội chuyển đổi mới. Đến giữa năm 2026, năng lực sử dụng AI của nhân sự tăng gấp 8 lần so với năm 2025.

Việc phổ biến AI cũng làm thay đổi yêu cầu về kỹ năng nhân sự. 62% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tư duy phản biện và năng lực đánh giá kết quả AI sẽ là yếu tố quan trọng trong năm năm tới.

Để đáp ứng yêu cầu mới, 87% nhà tuyển dụng tại Việt Nam cho biết đang triển khai đào tạo lại đội ngũ hiện tại. Khảo sát cũng ghi nhận doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao hơn trung bình 41% cho những nhân sự có kỹ năng AI và năng lực đánh giá phù hợp.