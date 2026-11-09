Cứ 5 điều dưỡng tại Đức có 1 người nước ngoài: Cơ hội nào cho ứng viên Việt Nam?

Toàn cảnh thị trường điều dưỡng Đức và lộ trình chuẩn bị cho lao động Việt.

Năm 2025, toàn nước Đức có khoảng 20.000 vị trí điều dưỡng có bằng đăng ký tuyển dụng, trong khi chỉ có khoảng 7.000 người cùng trình độ đang thất nghiệp. Điều này cho thấy nguồn cung lao động trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu.

Về dài hạn, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức dự báo nhu cầu nhân lực điều dưỡng có thể lên khoảng 2,15 triệu người vào năm 2049. Tùy theo kịch bản, nước Đức có thể thiếu từ 280.000 đến 690.000 điều dưỡng./.