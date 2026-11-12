Cứ 10 USD hàng Việt Nam nhập khẩu, hơn 4 USD đến từ Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026

Trung Quốc chiếm hơn 41% tổng kim ngạch nhập khẩu

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 511,31 tỉ USD. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 212,46 tỉ USD, chiếm khoảng 41,56% tổng kim ngạch.

Như vậy, cứ 10 USD hàng hóa Việt Nam nhập khẩu thì có gần 4,2 USD đến từ Trung Quốc. Tỉ trọng này cho thấy vị trí đặc biệt lớn của thị trường Trung Quốc trong mạng lưới cung ứng hàng hóa cho nền kinh tế Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, Trung Quốc còn là đối tác cung ứng quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này có vai trò trong việc đáp ứng nhu cầu máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ nhiều ngành công nghiệp.

Với quy mô nhập khẩu hơn 212 tỉ USD, những biến động về nguồn cung, giá cả và logistics tại thị trường Trung Quốc có thể tác động đáng kể đến chi phí đầu vào cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Bài toán chủ động nguồn cung và đa dạng hóa thị trường

Việc Trung Quốc chiếm gần 42% tổng kim ngạch nhập khẩu cho thấy mức độ tập trung đáng kể của nguồn cung hàng hóa tại Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp, nguồn hàng từ Trung Quốc mang lại lợi thế về khả năng tiếp cận máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Vị trí địa lý gần gũi cùng mạng lưới kết nối thương mại phát triển cũng góp phần thúc đẩy hoạt động cung ứng giữa hai nền kinh tế.

Tuy nhiên, tỉ trọng nhập khẩu lớn từ một thị trường cũng đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng chủ động nguồn cung. Những biến động về giá cả, logistics, chính sách thương mại hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Vì vậy, bên cạnh việc duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước là những hướng đi cần được quan tâm.

Vấn đề không phải là giảm nhập khẩu bằng mọi giá, mà là tăng khả năng tự chủ đối với những mặt hàng đầu vào thiết yếu, từng bước nâng cao giá trị nội địa và hạn chế rủi ro từ sự tập trung nguồn cung.