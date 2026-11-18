Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Chung cư CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đỗ Đạt.

Phân định rõ phần công trình được tồn tại và phải di dời

Theo quyết định, danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, được xác định cụ thể theo Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND thành phố.

Dự án do Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Việc phân định các hạng mục được thực hiện trên cơ sở hồ sơ rà soát, đánh giá và báo cáo của UBND phường Kiến Hưng, trong đó xác định rõ phần công trình được xem xét tồn tại có điều kiện, phần diện tích phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch và các công trình phải phá dỡ do nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cụ thể, tại ba tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C, tổng số 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 được xác định thuộc diện được tồn tại có điều kiện. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn hộ và CT6C có 409 căn hộ.

Ngược lại, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa nhà phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Số căn hộ phải di dời tại tòa CT6A là 59 căn, CT6B là 37 căn và CT6C là 29 căn.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, dự án có tổng số 38 căn nhà, quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng 2.473,9m². Trong đó, 28 căn nhà có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xác định thuộc diện tồn tại có điều kiện, nhưng phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

10 căn nhà còn lại phải di dời, phá dỡ do không đáp ứng tiêu chí tồn tại theo quy định. Nguyên nhân là hơn 50% diện tích xây dựng các công trình này nằm trong đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất nhà trẻ và đường giao thông.

Danh mục cụ thể gồm các căn nhà ký hiệu theo hợp đồng mua bán: LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1-14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18 và LK02-Vị trí 19.

Như vậy, theo danh mục tại phụ lục, dự án có tổng số 1.583 căn hộ; trong đó 125 căn phải di dời để hoàn trả, chuyển đổi công năng và 1.458 căn được tồn tại có điều kiện. Đối với nhà ở thấp tầng, 10 căn phải di dời, phá dỡ và 28 căn được tồn tại có điều kiện.

Việc được tồn tại không đồng nghĩa các công trình, căn hộ được miễn thực hiện nghĩa vụ khắc phục. Theo dự thảo quyết định, ba tòa CT6A, CT6B, CT6C chỉ được tồn tại có điều kiện khi chủ đầu tư hoàn thành việc di dời, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực khối đế; phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng thuộc diện phải phá dỡ; thực hiện các giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu. Đồng thời, công trình phải duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với 28 nhà ở thấp tầng được tồn tại, chủ sở hữu phải thực hiện cải tạo, chỉnh trang phù hợp phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND và pháp luật có liên quan.

Bổ sung trường mầm non, không gian sinh hoạt cộng đồng

Cùng với việc xác định các hạng mục được tồn tại, phải di dời, phá dỡ, dự thảo quyết định đặt ra yêu cầu khôi phục, bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án. Đây là điều kiện quan trọng để khắc phục những tồn tại về sử dụng đất, trật tự xây dựng, đồng thời bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của cư dân sau khi sắp xếp lại công năng các khu vực.

Đối với hạ tầng xã hội, khu đất quy hoạch nhà trẻ, mẫu giáo theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 có diện tích 718,68m², trong đó diện tích xây dựng theo quy hoạch là 250m², quy mô 3 tầng. Để thực hiện chức năng này, chủ đầu tư phải di dời, phá dỡ 6 nhà ở thấp tầng nằm trên khu đất, gồm các căn LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18 và LK02-Vị trí 19; sau đó đầu tư xây dựng trường mầm non theo quy hoạch, đồng thời hoàn trả một phần diện tích đường giao thông nội bộ.

Đối với khu vực tầng 3 khối đế các tòa CT6A, CT6B, CT6C, khoảng 2.000m² sàn nhà trẻ hiện có phải tiếp tục duy trì chức năng, không được chuyển đổi mục đích sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất và yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Không gian sinh hoạt cộng đồng tại tầng 2, tầng 3 khối đế của ba tòa nhà cũng phải được bổ sung sau khi di dời 125 căn hộ. Hiện diện tích sinh hoạt cộng đồng khoảng 400m². Theo tính toán tại phụ lục, với 1.458 căn hộ được tồn tại, nhu cầu diện tích sinh hoạt cộng đồng theo định mức 0,8m²/căn hộ là khoảng 1.167m². Vì vậy, dự án phải bổ sung tối thiểu khoảng 767m² sử dụng để bảo đảm chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD.

Phần diện tích còn lại tại tầng 2, tầng 3 khối đế sau khi di dời 125 căn hộ phải được hoàn trả công năng theo quy hoạch, gồm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi trẻ em hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Cơ cấu chức năng công cộng tại khu vực khối đế sẽ do Sở Xây dựng thống nhất với UBND phường Kiến Hưng.

Về hạ tầng kỹ thuật, bốn nhà ở thấp tầng nằm trên đất quy hoạch đường giao thông nội bộ, gồm LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13 và LK1-14, phải được di dời, phá dỡ để hoàn trả đường giao thông theo quy hoạch.

Đối với hệ thống đỗ xe, chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải duy trì công năng đỗ xe tại tầng hầm, không chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích này. Quy mô đỗ xe phải đáp ứng chỉ tiêu tối thiểu 25m²/4 căn hộ; riêng nhà ở thu nhập thấp được áp dụng bằng 60% định mức quy định tại QCVN 04:2021/BXD đối với số căn hộ được tồn tại.

Hệ thống cấp điện, cấp nước hiện có phải bảo đảm hoạt động bình thường của dự án; trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị cấp điện, cấp nước thực hiện bổ sung, nâng cấp. Các hạng mục bổ sung, cải tạo hạ tầng thiết yếu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028; riêng công năng đỗ xe tại tầng hầm phải được duy trì thường xuyên.

Chủ đầu tư chịu toàn bộ chi phí khắc phục

Dự thảo quyết định xác định Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức di dời, bồi thường, hỗ trợ; phá dỡ, cải tạo, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo danh mục được phê duyệt.

Chủ đầu tư phải lập, công khai và thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Giá tiền bồi thường được xác định theo bản án của Tòa án hoặc theo kết quả thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá thành phố. Việc tổ chức di dời phải thực hiện theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND đã được UBND thành phố phê duyệt.

Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư do doanh nghiệp chi trả. Ngân sách nhà nước không được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ hoặc phương án được phê duyệt, UBND thành phố quyết định sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND. Quy định này nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện các biện pháp khắc phục, tránh để việc xử lý vi phạm tiếp tục kéo dài do doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, UBND phường Kiến Hưng có nhiệm vụ niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà thuộc dự án; tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với cư dân. Phường cũng phải lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở phải di dời, xác định người sở hữu, người sử dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Trên cơ sở đó, UBND phường Kiến Hưng phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của chủ đầu tư. Chủ tịch UBND phường ban hành quyết định buộc phá dỡ đối với 10 nhà ở thấp tầng thuộc diện phải phá dỡ, đồng thời tổ chức di dời theo kế hoạch chung của thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng; phối hợp với UBND phường Kiến Hưng thống nhất cơ cấu chức năng công cộng tại khối đế và cập nhật kết quả khắc phục hậu quả vào quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thủ tục đất đai đối với phần đất quy hoạch nhà trẻ, mẫu giáo và đường giao thông nội bộ sau khi phá dỡ; thực hiện thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch triển khai Nghị quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xác định quy mô, hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, tiếp nhận và quản lý trường mầm non, nhà trẻ của dự án.

Công an thành phố chỉ đạo Công an phường Kiến Hưng bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình công khai, đối thoại, di dời, cưỡng chế, phá dỡ; phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư bảo đảm quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi hoàn trả, chuyển đổi công năng các tầng khối đế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.