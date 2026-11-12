CSTO thông qua Chiến lược chống khủng bố đến năm 2030

Theo hãng thông tấn TASS ngày 11/11, văn kiện được xây dựng theo sáng kiến của Nga, nhằm xác định định hướng và khuôn khổ hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống khủng bố trong những năm tới. Văn kiện nhấn mạnh việc thống nhất cơ chế phối hợp chống khủng bố; mở rộng phòng ngừa cực đoan hóa và lợi dụng công nghệ mới; tăng cường kiểm soát các mối đe dọa xuyên biên giới, đặc biệt tại khu vực Trung Á.

Bên cạnh chiến lược này, các nhà lãnh đạo CSTO cũng thông qua Tuyên bố chung của Hội đồng An ninh Tập thể, trong đó nêu rõ lập trường chung của các nước thành viên về những vấn đề an ninh quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Các bên cũng ra tuyên bố về vai trò của nghị viện trong hệ thống an ninh tập thể.

Theo giới quan sát, việc thông qua các văn kiện này được xem là bước đi nhằm củng cố khuôn khổ hợp tác an ninh giữa các nước thành viên CSTO, trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa an ninh xuyên biên giới tiếp tục đặt ra thách thức đối với khu vực.

CSTO hiện có 6 quốc gia thành viên, gồm: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, được thành lập năm 2002 trên cơ sở Hiệp ước An ninh Tập thể ký năm 1992.

Tuy nhiên, Hội nghị lần này không có sự tham dự của Armenia, trong bối cảnh quan hệ giữa Yerevan với CSTO và Nga tiếp tục căng thẳng do những bất đồng kéo dài liên quan đến lập trường của tổ chức này về cuộc xung đột biên giới Armenia - Azerbaijan. Từ tháng 2/2024, Armenia đã đình chỉ tham gia các hoạt động của CSTO, song chưa chính thức rút khỏi tổ chức này.