CSGT xuyên đêm hỗ trợ người dân trong mưa lớn

Theo Phòng PC08, khoảng 22 giờ ngày 7-10, do ảnh hưởng của mưa dông, tại đường CL57 gần cổng C thuộc Cụm Cảng Cát Lái, cây xanh ngã đổ gây ảnh hưởng giao thông. Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Cát Lái phối hợp cùng Công an phường Cát Lái, công nhân Cụm Cảng và người dân nhanh chóng cưa cắt, thu dọn cây xanh, điều tiết giao thông để giải phóng lòng đường cho các phương tiện ra vào Cảng.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17 giờ đến 19 giờ, TPHCM có mưa lớn gây hạn chế tầm nhìn, lưu lượng xe tăng đột biến khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Lực lượng CSGT phân luồng, hỗ trợ người dân qua điểm ngập. Ảnh: PC08

Dù trời mưa rất lớn, lực lượng CSGT vẫn bám trụ tại các chốt trọng điểm, chủ động hướng dẫn, phân luồng duy trì sự ổn định của dòng phương tiện.

Lực lượng CSGT dọn cây ngã đổ trong mưa. Ảnh: PC08

Theo Phòng PC08, khi trời ngớt mưa và mật độ phương tiện giảm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định, thông suốt, bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn.