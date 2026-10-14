CSGT xử lý loạt xe tải độ còi hơi và đèn Led, tài xế tiết lộ 'mánh khóe' qua mặt đăng kiểm

Khuya 13/10, khi phương tiện dần thưa thớt trên tuyến đường Văn Tiến Dũng - Quốc lộ 32 (phường Phú Diễn), nhiều gia đình cũng đã chìm vào giấc ngủ, một tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bắt đầu lên đường tuần tra.

Mục tiêu của cảnh sát trong đêm 13/10 là phát hiện, ghi hình và xử lý các tài xế xe tải sử dụng còi hơi, bật đèn chiếu sáng trái quy định.

Nhiều xe tải lắp thêm đèn Led, đèn bi cầu bị CSGT xử lý trong đêm.

Trung tá Hoàng Việt (tổ trưởng) cho biết, xe tải lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước và độ còi hơi luôn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi này còn gây ô nhiễm tiếng ồn, nhất là khi tài xế bấm còi inh ỏi trong khu dân cư đô thị.

Khoảng 21h45, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe tải hổ vồ mang BKS 28A-309.xx đang chở đất lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng.

Sau khi phương tiện tấp vào lề đường, trung tá Hoàng Việt ra đứng trước đầu xe để chờ tài xế xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, ánh đèn pha rọi sáng lóa từ hai dải đèn Led lắp thêm ở hai bên biển số chiếu thẳng vào người vị cảnh sát, khiến vị trung tá phải dùng tay che mắt.

Hình ảnh thực tế cho thấy độ chói của dải đèn Led.

Làm việc với tổ tuần tra, tài xế tên là K.V.S (SN 1991, ở Hà Nội) cho biết, xe của anh thường xuyên đi vào khu vực công trường ở những nơi không có đèn đường, có hôm đi đường đèo dốc, trời sương mù nên phải lắp thêm đèn trợ sáng.

"Tôi cũng chỉ bật đèn Led khi cần thiết thôi, không sử dụng thường xuyên", anh S phân trần khi ký biên bản với hành vi vi phạm bị xử phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, tài xế S tiết lộ, mỗi khi đến kỳ hạn xe đi đăng kiểm, anh ta lại tháo đèn cất đi, đưa xe trở về nguyên bản. Có như vậy mới qua được trạm đăng kiểm, sau đó, họ lại lắp đèn vào vị trí cũ.

Nhiều phương tiện độ còi hơi bị CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.

Hơn 22h, cảnh sát tiếp tục phát hiện xe tải mang BKS 29E-910.xx chạy băng băng trên đường, tài xế vừa đi vừa bấm còi hơi inh ỏi. Tài xế cầm lái được xác định là anh L.V.T (SN 1992, ở Hà Nội).

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra và phát hiện xe do anh T điều khiển được lắp thêm hai còi hơi trên nóc cabin. Tài xế này cho rằng, còi lắp sẵn trên xe (do nhà sản xuất thiết kế) tiếng quá bé, không đủ để "xin đường" nên độ thêm còi hơi.

Đối với hành vi vi phạm sử dụng còi hơi khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng đang hoạt động, tài xế T bị xử phạt 900.000 đồng.

Theo trung tá Hoàng Việt, với các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi độ đèn chiếu sáng và còi hơi, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ phương tiện hoặc tài xế tháo dỡ các phụ kiện độ, chế này.

Ngoài xử phạt, CSGT yêu cầu các tài xế tháo dỡ đèn và còi hơi lắp thêm.

Đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết thêm, theo QCVN 122:2024 về kiểm định xe cơ giới lưu hành, ô tô được phép lắp bổ sung đèn sương mù (thường gọi là đèn gầm) đối với những xe không được trang bị sẵn từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc lắp đặt phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật mới được chấp nhận khi kiểm định.

"Tình trạng lắp thêm đèn gầm sai kỹ thuật vẫn khá phổ biến. Nhiều chủ xe sau khi lắp đèn sương mù đã đấu nguồn điện trực tiếp vào hệ thống đèn chiếu sáng chính, khiến hai hệ thống hoạt động cùng lúc.

Những trường hợp này khi đưa xe đi kiểm định đều bị yêu cầu khắc phục, sau đó quay lại kiểm định lại mới được cấp chứng nhận", đại diện cơ sở đăng kiểm nói.

Đèn bi cầu gắn trước đầu xe, gây chói mắt cho người đi đường.

CSGT Hà Nội khuyến cáo, hành vi độ đèn và còi hơi luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tài xế sử dụng đồng thời đèn chiếu sáng và đèn sương mù trong điều kiện không cần thiết có thể tạo ra cường độ sáng lớn, gây chói mắt cho người đi đường, hạn chế tầm nhìn của xe đi ngược chiều.

Còn hành vi sử dụng còi hơi dễ khiến người đi đường giật mình, nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Do đó, các tài xế cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông để tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm phải kiên quyết yêu cầu chủ xe có hành vi "độ" đèn chiếu sáng, còi hơi hay cố ý thay đổi kết cấu nguyên bản xe, đưa phương tiện về trạng thái đúng quy định.