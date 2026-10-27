CSGT xử lý loạt xe máy cũ, xe tự chế kéo chở hàng gây nguy hiểm ven Đại lộ Thăng Long

Sáng 27/10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe tự chế, xe kéo và xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long gần Khu công nghiệp Thạch Thất.

Thượng úy Kiều Văn Cường (cán bộ CSGT) cho biết, thời gian qua, tình trạng xe gắn máy kéo theo xe tự chế chở hàng hóa quanh các tuyến đường Khu công nghiệp Thạch Thất diễn ra khá phổ biến. Loại phương tiện này đã gây ra một số vụ tai nạn.

Đội CSGT số 11 và công an cấp xã thường xuyên tuần tra xử lý, về tận thôn xóm để vận động người dân không sử dụng xe tự chế lưu thông trên đường. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm.

"Phổ biến nhất là xe máy cũ, nát được người dân hàn chế thêm đinh sắt để làm cọc nối với xe kéo phía sau. Nhiều xe có dấu hiệu quá hạn sử dụng hoặc biển số cong, vênh, nếu lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và ảnh hưởng đến các phương tiện khác", thượng úy Kiều Văn Cường nói.

Như chiếc xe máy trong ảnh, người điều khiển là ông H.V.P (SN 1964, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội) cho biết, xe ông mua từ nhiều năm trước và hằng ngày sử dụng để kéo theo xe cải tiến chở hàng hóa.

"Tôi biết là xe đã quá cũ nhưng chỉ đi loanh quanh trong làng, ít khi ra đường lớn", ông P trần tình.

Thực tế cho thấy, một số xe gắn máy cũ còn được trưng dụng để chở nhiều loại hàng hóa khác như đồng nát, thực phẩm. Khi lưu thông trên đường gom đại lộ, loại phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho những xe khác. Có nhiều trường hợp vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.

''Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với các loại xe tự chế, xe cũ nát luôn hiện hữu. Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 11 và công an cấp xã sẽ tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông ven Đại lộ Thăng Long", thượng úy Cường khẳng định.

Theo Nghị định 168/2024, tài xế điều khiển xe kéo kéo theo phương tiện khác sẽ bị xử phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

Ngoài ra, với các xe chở hàng cồng kềnh, lực lượng chức năng còn yêu cầu tài xế gỡ hàng hóa hoặc tháo bỏ phần tự chế. Một số trường hợp phương tiện bị tạm giữ theo quy định để chờ làm rõ nguồn gốc.