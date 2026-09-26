CSGT tuần tra, bắt giữ xe tải vận chuyển 900 gói thuốc lá lậu

Xe tải và số thuốc lá lậu bị thu giữ. Ảnh: Anh Túc.

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 25/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 80, khi đến khu vực ấp Tám Thước, xã Kiên Lương thì phát hiện xe ôtô BS: 68C-037.38 do tài xế Hoạt Yên (SN 1985, ngụ khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng xe có 2 thùng giấy và 1 bọc nylon màu đen bên trong có chứa 900 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu: Jet và Hero.

Qua làm việc ban đầu, tài xế Hoạt Yên khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ một người lạ mặt tại phường Hà Tiên rồi vận chuyển về phường Rạch Giá để bán lại kiếm lời. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.