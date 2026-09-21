CSGT truy vết phương tiện, tìm nữ sinh lớp 11 bỏ nhà đi

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 20/9, gia đình anh C.V.M (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) phát hiện con gái là C.T.N.Q (SN 2010) không có mặt tại nhà, nhiều lần liên lạc nhưng không được. Qua trích xuất camera, gia đình xác định cháu đã lên một xe taxi BKS:19H-050.XX nhưng chưa rõ di chuyển đi đâu.

CSGT tìm thấy cháu C.T.N.Q.

Lo lắng cho con, gia đình anh M. đã liên hệ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai xác minh thông tin phương tiện và hành trình di chuyển với nhận định chiếc taxi có khả năng di chuyển đến khu vực các bến xe khách trên địa bàn thành phố.

Gia đình anh C.V.M đến đón con tại cơ quan Công an

Khoảng hơn 17h cùng ngày tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện xe taxi 19H-050.XX nên đã tiến hành kiểm tra.

Từ những thông tin thu được, lực lượng chức năng sau đó xác định C.T.N.Q đang đi cùng một nam thanh niên, dự kiến đón xe khách đi Thanh Hóa vào khoảng 18h. Tổ công tác đã đưa cháu Q. về Công an phường Yên Sở để làm việc và thông báo cho gia đình đến đón.

Sau khi đón con trở về, gia đình anh C.V.M đã viết thư cảm ơn Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT, Đội CSGT số 14 cùng các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tìm kiếm, kịp thời hỗ trợ gia đình trong lúc lo lắng, giúp cháu trở về an toàn.