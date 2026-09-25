CSGT TPHCM xử lý 'quái xế' bốc đầu xe rồi quay clip đăng lên mạng 'câu like'

Ngày 25/9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính với Phạm Hoàng S. (SN 2009, ngụ TP.HCM) sau khi thực hiện hành vi bốc đầu xe khi đang chạy trên đường rồi quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô biển số 59S3-720xx chạy bằng một bánh trên đường bộ.

Ảnh cắt từ clip.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm người trực tiếp điều khiển phương tiện trong đoạn video.

Trong quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do chủ phương tiện đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe cho biết đã bán xe từ lâu và không còn nhớ rõ người mua.

Đối tượng và phương tiện vi phạm

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát hồ sơ, dữ liệu, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã lần theo quá trình chuyển nhượng phương tiện và xác định người trực tiếp điều khiển xe trong đoạn video là Phạm Hoàng S. nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, với sự chứng kiến của bà P., mẹ ruột của S., đối tượng đã thừa nhận đã điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường bộ và đăng tải đoạn video lên TikTok nhằm thu hút lượt xem.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tạm giữ xe mô tô biển số 59S3-720xx; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với S về các lỗi như điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên.

Sau khi được cán bộ Cảnh sát giao thông phân tích, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra, Phạm Hoàng S. đã nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết gỡ bỏ các video có nội dung vi phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Một đoạn clip có thể chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng hậu quả từ một hành vi vi phạm giao thông có thể kéo dài suốt cuộc đời. Đường giao thông không phải là nơi để “biểu diễn”, “câu view” hay thử thách bản thân.

Mỗi người tham gia giao thông cần lựa chọn cách ứng xử an toàn, có trách nhiệm, không vì một khoảnh khắc “nổi” trên mạng xã hội mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người xung quanh.