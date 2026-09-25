CSGT TPHCM xử lý nam thanh niên bốc đầu xe máy rồi 'khoe' trên TikTok

Ngày 25-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) vừa mời P.H.S. (sinh năm 2009) cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc, tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện tài khoản TikTok đăng tải video ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô biển số 59S3-720.10 chạy bằng một bánh trên đường bộ, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ huy đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy tìm người vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời làm việc, xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu. Ảnh: CA

Việc xác minh gặp nhiều khó khăn do người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe đã bán phương tiện từ lâu và không nhớ rõ thông tin người mua. Bằng việc rà soát hồ sơ, dữ liệu và lần theo quá trình chuyển nhượng, lực lượng chức năng xác định người trực tiếp điều khiển xe là S.

Ngày 25-9, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời S., mẹ ruột và những người liên quan đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, S. thừa nhận hành vi bốc đầu xe đăng TikTok để thu hút lượt xem.

Hình ảnh nam thanh niên bốc đầu xe khi đang chạy tốc độ cao. Ảnh cắt từ clip

Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.H.S. về các hành vi: "Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", đồng thời tạm giữ xe mô tô 59S3-720.10.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích về tính chất nguy hiểm của vụ việc, S. đã nhận thức được sai phạm, cam kết gỡ bỏ video vi phạm và chấp hành nghiêm pháp luật.